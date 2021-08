Quando termina o evento Congregação das Bruxas no LoL?

O novo evento do LoL está no ar.

O evento Congregação das Bruxas de League of Legends já começou e vai até o mês que vem. Precisamente, vai até as 3:59 BRT de 14 de setembro. Embora não seja mais possível concluir as missões do evento após essa data, ainda será possível gastar os emblemas que você conseguir durante o evento Congregação das Bruxas até as 3:59 BRT de 29 de setembro.

Congregação das Bruxas é o quarto evento oficial de League of Legends em 2021, após Embalos no Espaço, PROJETO e Sentinelas da Luz. O evento dos Sentinelas terminou nesta semana, então é uma das sequências de eventos mais rápidas da história do LoL.

Ao longo do evento Congregação das Bruxas, você poderá concluir missões para ganhar recompensas que incluem emblemas do evento Congregação das Bruxas, Pontos de Prestígio, Essência Azul, emotes e muito mais. Caso tenha comprado o passe do evento Congregação das Bruxas 2021, você terá acesso a missões exclusivas, cada uma com recompensas diferentes.

Imagem via Riot Games

O passe comum do evento Congregação das Bruxas, que custa 1.650 RP, inclui o passe em si, quatro Orbes Congregação das Bruxas e 200 emblemas Congregação das Bruxas. Caso você queira ainda mais conteúdo, o Pacote Passe do Evento inclui o passe, os orbes e os emblemas, além de um ícone LeBlanc Congregação das Bruxas, a skin LeBlanc Congregação das Bruxas e LeBlanc (caso a campeã ainda não faça parte da sua coleção). Os jogadores que conseguirem 2.000 emblemas Congregação das Bruxas poderão trocar esses emblemas pela Edição de Prestígio de LeBlanc Congregação das Bruxas.

Além de todo o conteúdo incluído no passe do evento Congregação das Bruxas, você também pode abrir a loja do jogo agora e comprar as últimas novidades da linha Congregação das Bruxas. A skin lendária Evelynn Congregação das Bruxas e as skins Congregação das Bruxas para Ahri, Ashe e Cassiopeia já estão disponíveis. Duas skins chamadas “Deus Antigo” também estão disponíveis para Warwick e Malphite.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 12 de agosto.