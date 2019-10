Quando o URF volta a League of Legends?

A Riot Games afogou os fãs em informações sobre novos jogos e mudanças a League of Legends em sua comemoração de anivesário de 10 anos, em 15 de outubro.

O anúncio do retorno do modo Ultra Rápido e Furioso (URF) quase passou despercebido. Mas o URF é o modo por tempo limitado mais popular do LoL e muitos ficaram se perguntando quando ele voltaria a ficar disponível.

URF é um modo de jogo em que tudo é mais rápido. Os jogadores recebem 80% de redução do tempo de recarga e nenhuma habilidade tem custo. Ele ainda se passa no Summoner’s Rift. Desde sua criação em 2014, como piada de primeiro de abril, os muitos fãs de LoL que jogaram o modo vivem pedindo para que ele volte.

O retorno do URF não-aleatório, com seleção de campeões normal, está marcado para 28 de outubro, às 20h (horário de Brasília). Ele fica até 8 de novembro.

Bazaam, analista de qualidade sênior da Riot, comentou no Twitter que a empresa estaria “dividindo o lançamento do URF hoje em várias partes para monitorar a carga, então pode ser que você veja conteúdo aparecendo antes. O plano é que tudo esteja ativo em todas as regiões até o fim do dia.”

Enquanto isso, ainda é possível conseguir o último presente de aniversário do LoL jogando hoje, e também é possível jogar ranqueadas até o fim da temporada 9, em 19 de novembro.

