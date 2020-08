Quando o novo single da K/DA será lançado?

A banda fictícia de K-pop da Riot Games, K/DA, está desaparecida desde sua estreia espetacular no Campeonato Mundial de League of Legends de 2018. A desenvolvedora recentemente abriu uma nova conta no Twitter para a banda e anunciou que o grupo está voltando com um novo single, “The Baddest”.

Na terminologia K-pop, fazer um retorno se refere a uma banda lançando novas músicas ou um álbum após um período de ausência. Embora esse período varie de semanas a meses e faça com que o termo “comeback” perca um pouco o significado, dois anos longe de cena é, sem dúvida, merecedor de tal título.

O grupo, que consiste em Ahri, Evelynn, Akali e Kai’Sa, está obtendo grande sucesso. Sua primeira música, “POP/STARS”, foi tocada mais de 360 ​​milhões de vezes no YouTube e 140 milhões de vezes no Spotify. Além de sua batida rítmica, a rotina de dança cativante da música foi uma parte considerável do sucesso de seu primeiro single, e fez seu caminho para vários outros serviços de streaming de música, como o Apple Music.

Embora o nome do álbum não tenha sido divulgado, o grupo tem tweetado com “#CALLINGALLBLADES”. Este poderia ser o título de seu último trabalho.

Qual é a data de lançamento de The Baddest da K/DA?

Imagem via Riot Games

A K/DA deve ter uma estreia no YouTube de seu próximo single em 27 de agosto às 16h00. Embora a Riot não tenha compartilhado nenhum outro detalhe sobre o evento ainda, a desenvolvedora mudou a capa do Twitter do grupo.

A imagem mostra os quatro membros do grupo, mas pode haver um novo membro entrando para o estrelato. “#CALLINGALLTHEBLADES” também pode ser uma indicação disso, além de ser potencialmente o nome do próximo álbum. Certifique-se de seguir o grupo nas redes sociais para obter as atualizações mais recentes relacionadas ao seu retorno.

O grupo também chegou aos servidores ativos com uma nova linha de skins durante sua estreia, e novas skins também podem estar no horizonte com este novo lançamento. A recente parceria da Riot com o Universal Music Group garante que haverá pelo menos seis novas canções lançadas conforme nos aproximamos do Mundial deste ano.

O Campeonato Mundial de 2020 começa em 25 de setembro em Xangai.

O artigo original será atualizado à medida que mais informações forem lançadas sobre o novo álbum e sua estreia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 20 de agosto.