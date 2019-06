Quando o modo Teamfight Tactics estará disponível no PBE do LoL?

Os testes do combate automático de League of Legends, Teamfight Tactics, começam em breve, de acordo com a Riot Games.

A Riot respondeu uma série de perguntas enviadas pelos fãs na semana passada, e a mais recorrente era a data de lançamento de Teamfight Tactics. Sabemos que o lançamento completo está marcado para a atualização 9.13 em 25 de junho, mas uma versão beta vem aí para os que tiverem acesso ao PBE, servidor de testes do LoL.



Teamfight Tactics deve chegar ao PBE em 18 de junho. Todos que tiverem acesso ao cliente do PBE poderão jogar. Vai funcionar como um novo modo dentro do mesmo cliente, mesmo sendo um jogo bem diferente do próprio LoL.

Teamfight Tactics é a versão da Riot para o gênero de jogos de combate automático, que está em crescimento. O crescimento começou no início deste ano, com um mod de Dota 2 chamado Auto Chess, que agora é um jogo à parte, publicado pelos desenvolvedores do mod. A Valve lançou o combate automático oficial de Dota 2 na semana passada, o Dota Underlords.



O combate automático de LoL entra em um cenário interessante, em que os outros dois jogos do gênero também estão em crescimento e em seus primeiros dias de teste. Auto Chess só está disponível para dispositivos móveis e deve ser lançado para PC na Loja da Epic Games em breve, e Dota Underlords está em período de testes fechado, com um possível período de testes aberto no fim desta semana. Os três títulos vão brigar pela atenção dos jogadores nos mesmos estágios de desenvolvimento.

Os fãs de LoL, porém, devem preferir dar uma chance a Teamfight Tactics. O jogo terá 50 campeões de LoL no lançamento, como Yasuo, Mordekaiser e Pyke.

Jogadores elegíveis podem se inscrever para ter acesso ao PBE e jogar Teamfight Tactics uma semana antes do resto do mundo.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 17 de junho.