Quando o AVM do Dr. Mundo chegará aos servidores ativos do LoL?

O médico chegou bem a tempo para as férias.

Depois de receber uma nova transformação em seu visual e jogabilidade, Dr. Mundo está finalmente pronto para atingir Summoner’s Rift e mostrar seu novo visual horrivelmente hilariante.

O Louco de Zaun é um dos campeões mais antigos de League of Legends, então este AVM tem sido algo inevitável. Em um blog de um desenvolvedor anterior, a Riot Games disse que estava atualizando seus visuais para que o médico acompanhasse como o estilo visual do LoL evoluiu.

Com o kit, Mundo também está recebendo uma grande atualização. A equipe fez questão de adicionar muitos aspectos novos ao seu conjunto de habilidades, como sua nova passiva de resistir à CG e seu novo W chocante. A Riot ainda foi capaz de manter aquela sensação clássica do Mundo, em que ele é um tanque simples e super-curativo que o não para de arremessar cutelos em suas costas.

A grande questão é quando os jogadores podem esperar que a grande atualização chegue aos servidores ativos do LoL. A AVM do Dr. Mundo deve estar disponível para os jogadores experimentarem quando a atualização 11.12 chegar na quarta-feira, 9 de junho, de acordo com a Riot.

“Completamente maluco, tragicamente perigoso e terrivelmente roxo, Dr. Mundo é o que mantém muitos zaunitas dentro de casa nas noites mais escuras.”, diz a nova história de Mundo. “A criatura que hoje se autoproclama médico já foi um paciente do manicômio mais infame de Zaun. Após “curar” toda a equipe do local, Dr. Mundo começou a atuar em sua nova profissão nos corredores vazios do lugar que um dia serviu para “tratá-lo”, imitando os procedimentos extremamente antiéticos pelos quais ele mesmo havia passado.”

Se você está procurando algumas das skins legadas renovadas do Dr. Mundo, elas estarão temporariamente disponíveis para compra na loja do LoL durante as atualizações 11.12 e 11.13.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de maio.