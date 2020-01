Quando Legends of Runeterra será lançado no celular?

O beta aberto de Legends of Runeterra foi lançado para usuários de PC, dando aos fãs a chance de criar decks e experimentar novas cartas. Felizmente para os fãs de dispositivos móveis, não demorará muito mais para que possam jogar o mais novo jogo de cartas de League of Legends onde quiserem.

A versão beta aberta deu aos jogadores de PC acesso total ao jogo e introduziu uma variedade de novos recursos, como uma lista de amigos e a funcionalidade de desafiar um deles. A primeira versão das ranqueadas do jogo de cartas também foi lançada com a versão beta aberta, dando aos fãs a chance de testar suas habilidades antes do lançamento do jogo completo, ainda esse ano, ao lado da versão móvel.

Os usuários de iOS não poderão ver o jogo na App Store até o lançamento, enquanto usuários de outros sistemas podem fazer o pré-registro para o jogo na Google Play Store agora para receber um alerta assim que o jogo estiver disponível.

“A versão móvel chegará um pouco mais tarde no ano, teremos que ser pacientes”, escreveu a conta francesa do Legends of Runeterra no Twitter em resposta a um fã ansioso hoje cedo.

Embora não tenhamos uma data oficial para o lançamento de Legends of Runeterra “mais tarde no ano” em dispositivos móveis, a Riot deu uma ideia para quando os fãs de quando podem esperar jogar o jogo de cartas onde quiserem em um vídeo com o produtor.

“Estamos trabalhando para lançar Legends of Runeterra no PC e no celular na primeira metade de 2020″, disse Andrew Yip, diretor de design do Legends of Runeterra.

Isso significa que os fãs devem esperar que o jogo seja lançado antes de junho, embora a janela de lançamento ainda seja provisória.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 24 de janeiro.