Quando League of Legends: Wild Rift será lançado?

O evento de aniversário de 10 anos da Riot, no ano passado, trouxe uma longa lista de novos jogos, incluindo uma versão de League of Legends para dispositivos móveis e consoles, chamada Wild Rift.

Apesar de Wild Rift se parecer com LoL em aparência e em estilo, há algumas diferenças sutis para melhorar a acessibilidade dos jogadores de dispositivos móveis e consoles.

O jogo tem muitos dos mesmos campeões e itens do LoL, mas será completamente separado da versão de PC. Em vez de fazer uma portabilidade ruim só para ganhar dinheiro, a Riot preferiu passar alguns anos refazendo o jogo do zero na nova plataforma.

O Summoner’s Rift foi refinado, os sistemas foram ajustados, algumas habilidades foram alteradas e a duração do jogo foi reduzida. De modo geral, Wild Rift é uma versão nova e atualizada de League of Legends cujo foco é a comunidade mobile. É um jogo para aqueles que não querem, ou não podem, se comprometer com partidas longas e que gostam do fator portabilidade em jogos.

Algumas das alterações incluem uma simplificação do Summoner’s Rift que se encaixe melhor com jogos mais rápidos, 42 campeões em vez dos 151 do LoL e mudanças a habilidades, runas e mais.

Data de lançamento

A Riot ainda não divulgou uma data oficial de lançamento para Wild Rift.

Antes, era esperado que o jogo fosse lançado no início de 2020, com versões para PlayStation 4 e Xbox One durante o ano. Devido à pandemia de COVID-19, no entanto, o jogo foi adiado.

Wild Rift agora deve ser lançado no fim de 2020. Um teste alfa já aconteceu, e os testes beta estão começando agora.

Oi, pessoal! Aqui é a equipe do Wild Rift. Esperamos que todos estejam bem.



Temos informações sobre a nossa página na Google Play Store. Ficamos sabendo de algumas experiências meio estranhas e estamos aqui para esclarecer.



Vamos lá:

Jogadores das Filipinas, Indonésia, Cingapura, Malásia e Tailândia são os primeiros a terem acesso ao beta fechado regional. O pré-registro deve ser feito pela Google Play Store no Android. Saiba como está funcionando.

Para outras regiões, como o Brasil, ainda não houve um anúncio oficial da Riot sobre o beta.

Para saber mais sobre Wild Rift, você pode também se inscrever no site oficial.

