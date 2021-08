Quando lançam as novas skins Pentakill do LoL?

A Riot Games revelou várias atualizações ao visual da linha de skins Pentakill em League of Legends. As skins já estão disponíveis para teste no PBE do LoL.

As seis skins da linha Pentakill estão no jogo há quase 11 anos, então a Riot resolveu fazer grandes mudanças ao visual de todas elas, modernizando para que se encaixem melhor na estética atual do LoL. Para modernizar ainda mais a Pentakill, a Riot também adicionou uma nova skin para Viego, um dos campeões mais recentes do jogo e novo integrante da banda.

Quando as novas skins Pentakill ficam disponíveis?

Imagem via Riot Games

A atualização 11.18 do LoL está, atualmente, em testes no PBE do jogo, então podemos imaginar que as skins Pentakill sejam lançadas com a atualização 11.18, em 9 de setembro, ou pouco depois. Outra informação que comprova isso é que a Riot vai lançar um novo álbum da Pentakill, Lost Chapter, em todos os serviços de streaming no dia 8 de setembro. É quase garantido que as skins sejam disponibilizadas nessa data, caso a Riot siga com essa estratégia de divulgação.

Em tese, como seriam versões atualizadas das skins Pentakill já existentes, você poderia comprá-las na loja agora mesmo e esperar o lançamento da atualização. Ou você também pode esperar até as atualizações estarem no ar para comprar. Em ambos os casos, porém, você não terá as skins atualizadas da Pentakill até o dia do lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 24 de agosto.