Quando estará disponível o modo ranqueado de Teamfight Tactics?

Depois de passar semanas aperfeiçoando suas habilidades em Teamfight Tactics, os fãs do jogo de combate automático da Riot Games finalmente poderão ver como suas habilidades se comparam com as de outros jogadores de suas regiões com o lançamento do modo ranqueado nesta semana.

A Riot planeja lançar a primeira temporada competitiva de TFT, chamada de “Temporada Beta”, junto com a atualização 9.14 em 17 de julho. A primeira temporada do jogo de combate automático vai durar aproximadamente três meses. Ao fim dela, serão introduzidos um segundo grupo de heróis e origens, para trazer novos estilos de jogo.

Em uma mensagem recente, a desenvolvedora de League of Legends revelou os planos de lançar conteúdo novo em toda atualização do jogo durante a Temporada Beta, além de atualizações de balanceamento e correção de erros. Twisted Fate será o primeiro campeão adicionado ao jogo na próxima atualização.

A Riot adicionou o modo ranqueado de TFT ao PBE, o servidor de testes de League of Legends, na semana passada, para dar um gostinho de como será a experiência antes de chegar aos servidores principais. Diferentemente das ranqueadas do LoL, em TFT será preciso complear apenas cinco partidas para receber sua primeira classificação da temporada. Ficando entre os quatro primeiros em qualquer partida, você ganha pontos; terminando a partida entre os últimos quatro, você perde pontos.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 08 de julho.