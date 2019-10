Quando começa o período beta de Wild Rift?

Em comemoração ao aniversário de 10 anos de League of Legends, a Riot Games revelou diversos novos jogos, incluindo uma versão gratuita do MOBA para consoles e dispositivos móveis, chamada Wild Rift. A desenvolvedora ainda não divulgou uma data para o lançamento do título, mas já revelou seus planos de lançar o período de testes beta do jogo no ano que vem.

Apesar de Wild Rift se parecer com League, ele se difere do MOBA de PC em algumas áreas. Wild Rift só terá uma parte dos 146 campeões do LoL em seu lançamento e os controles são extremamente diferentes entre os dois jogos. Além disso, o mapa de Wild Rift é menor que o Summoner’s Rift, com menos torres, para ajudar a diminuir o tempo de jogo.

A desenvolvedora mostrou uma prévia de jogabilidade, mas não revelou detalhes de quando o jogo ficará disponível para os fãs. Apesar de não sabermos a data oficial, o site do jogo sugere que Wild Rift ficará disponível no fim de 2020 para dispositivos móveis e depois disso nos consoles.

Enquanto isso, a Riot fará alphas e betas fechados em países selecionados, para dar aos fãs a chance de testar o jogo antes do lançamento. A desenvolvedora do LoL ainda não anunciou uma data de início para os testes, mas os fãs já podem se inscrever no site para receber notícias.

Qualquer pessoa que tenha um dispositivo Android pode fazer o pré-registro em Wild Rift na Loja do Google Play, mas os usuários de iOS e consoles precisarão esperar um pouco mais.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 23 de outubro.