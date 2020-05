Quando começa o evento Pulsefire 2020 do LoL?

Novas skins Pulsefire chegam a League of Legends nesta semana. Para comemorar, a Riot Games vai realizar outro evento com recompensas exclusivas para os fãs do jogo.

O evento gira em torno da linha de skins Pulsefire e terá missões e emblemas de evento, como aconteceu com os eventos anteriores. Os fãs poderão trocar os emblemas por itens exclusivos do evento, como ícones de invocador, emotes e cromas, na aba de Espólios do LoL.

No começo do evento, você poderá desbloquear cromas exclusivas do evento para skins Pulsefire novas e antigas. Ao longo do evento, porém, as novas skins Astronauta de League of Legends (Bardo, Gnar e Poppy) também terão cromas exclusivas disponíveis na loja do evento.

Todos os jogadores poderão receber emblemas do evento ao completar missões gratuitas. Mas, para aproveitar ao máximo, você também pode adquirir o Passe Pulsefire por 1.650 RP. O Passe Pulsefire vem com 200 Emblemas Pulsefire e quatro Orbes Pulsefire. Ele também desbloqueia automaticamente missões bônus e missões especiais para mais emblemas. A lista completa de missõs você encontra aqui.

Quando começa o evento Pulsefire?

O evento Pulsefire começa às 17h BRT de 14 de maio, de acordo com a página do evento no site do suporte da Riot. O evento termina em 16 de junho, o que significa que as missões não estarão mais disponíveis depois dessa data. Você ainda pode gastar seus emblemas de evento até 30 de junho, porém, porque é só aí que eles expiram.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 14 de maio.