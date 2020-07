Quando começa o evento Florescer Espiritual de League of Legends?

O "grande" evento do meio do ano chegou.

Uma nova linha de skins está chegando ao Summoner’s Rift. A Riot Games também revelou que haveria um evento ligado às novas skins no Mapa dos Campeões.

Como em eventos anteriores, o Florescer Espiritual terá novas missões e recompensas para os jogadores. Também haverá emblemas de evento, que podem ser usados para trocar por outras recompensas. Entre elas, estão ícones, itens exclusivos do evento, cromas e emotes. Quando começar a acumular os emblemas, pode abrir a aba de Espólios do cliente do LoL para usá-los.

Você vai poder conseguir emblemas em missões gratuitas, mas também haverá um passe do evento disponível para compra, como aconteceu em todos os últimos eventos grandes do jogo.

O passe do evento custa 1.650 RP, como custaram os últimos, e desbloqueia automaticamente missões bônus, concedendo emblemas do evento e orbes.

Quando começa o evento Florescer Espiritual?

O evento Florescer Espiritual começa em 22 de julho às 17h, segundo a Riot. Lillia, a primeira de dois campeões que chegam ao LoL durante o evento, será lançada junto com o evento.

As missões do Florescer Espiritual só estarão disponíveis no evento, mas você ainda vai poder usar os emblemas do evento depois que ele terminar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de julho.