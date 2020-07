Quando acaba o evento Florescer Espiritual em League of Legends, LoR e TFT?

O Festival Florescer Espiritual é um evento inspirado no folclore oriental que está acontecendo em League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics.

O evento espetacular, que começou em 22 de julho, inclui uma nova campeã do LoL, chamada Lillia, além de missões, desafios, modos por tempo limitado, skins, emotes, Laços Espirituais, Pequenas Lendas e muito mais. É o maior evento que a Riot já fez e está só começando.

É uma experiência temática gigante cuja história é contada em vários meios diferentes. No LoL, os jogadores podem aproveitar ao máximo com um passe ou pacote do evento Florescer Espiritual. O passe custa 1.650 RP e garante 200 Emblemas Florescer Espiritual e quatro Orbes Kanmei Florescer Espiritual. O pacote custa 2.650 RP e inclui também Teemo Florescer Espiritual.

O passe e o pacote do evento podem ser adquiridos ao longo de todo o evento, abrindo mais uma opção diária de completar missões, jogar o jogo, ganhar emblemas e conseguir conquistas.

Tudo que o Festival Florescer Espiritual tem a oferecer em LoL, LoR e TFT está aqui.

O evento gigante dura aproximadamente um mês e está marcado para terminar em 24 de agosto às 16h59 BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 23 de julho.