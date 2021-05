Quando a série animada do LoL, Arcane, será lançada?

Depois de ser adiado no ano passado devido à pandemia de COVID-19, Arcane está a apenas alguns meses de distância.

A Netflix lançou um trailer incrível de Arcane hoje, apresentando campeões como Jinx e Vi, um vislumbre de Zaun e Piltover e muita ação. E agora, finalmente temos uma ideia de quando a série animada de League of Legends será lançada.

The world of @LeagueofLegends is coming to Netflix.

Arcane drops this Fall. pic.twitter.com/7DJgqHpODM — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 3, 2021

Quando Arcane será lançado?

O trailer em inglês terminou com a indicação “chegando este outono” (na primavera do hemisfério sul), dando aos fãs uma ideia geral de quando Arcane será lançado. Com o outono chegando, provavelmente teremos que esperar mais cinco ou seis meses antes de chegar à Netflix.

Arcane foi originalmente programado para um lançamento em 2020, mas foi adiado devido a complicações com a pandemia. O vice-presidente de desenvolvimento criativo da Riot, Greg “Ghostcrawler” Street, disse em junho que “todo mundo” na Riot estava “chateado”, explicando que fazer com que a “energia criativa flua” é difícil quando você não pode ver seus colegas de trabalho na vida real. Quase um ano desde aquele anúncio, a Riot finalmente atualizou os fãs com uma janela de lançamento.

O que você pode esperar de Arcane?

O trailer do anúncio de Arcane de outubro de 2019 o descreveu como uma série animada que segue “as origens de duas campeãs icônicas” e o “e do poder que irá separá-las”. Jinx e Vi provavelmente estarão no centro de Arcane, potencialmente seguindo seu relacionamento e como ele azedou.

O trailer de hoje também apresentou uma série de outros personagens, mas muitos deles são desconhecidos no momento. Conforme o lançamento da série se aproxima, os fãs provavelmente obterão mais informações e uma data de lançamento definida.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 03 de maio.