Quando a Blitz do Nexus volta a League of Legends?

A Blitz do Nexus vai voltar a League of Legends como modo de jogo temporário no segundo semestre, com direito a visual novo, atualizações de jogabilidade e alguns ajustes a mais de balanceamento.

Inicialmente, a Blitz do Nexus foi testada como modo experimental em 2018. Mas, depois da segunda rodada de testes e da resposta da comunidade, a Riot decidiu que não seria um modo permanente. O modo vai voltar como parte de um evento.

Imagem via Riot Games

A versão mais recente da Blitz do Nexus se passa em um mapa de floresta Ioniana. Essa é uma mudança permanente que será aplicada às próximas versões do modo, de acordo com a Riot. O novo mapa é de um verde vibrante e cheio de vida, e está mais bonito que nunca.

Para coincidir com a mudança, os eventos e recompensas da Blitz do Nexus serão atualizados. Agora há uma lista bem longa de eventos e recompensas, com suas diferenças e particularidades. Em um dos eventos, os jogadores precisam lutar na rota inferior e Proteger a Soraka, e só uma Soraka pode sobreviver.

Imagem via Riot Games

Assim como outros modos de jogo, como ARAM e URF, a Blitz do Nexus vai receber atualizações ao longo do evento para que fique sempre renovado e balanceado.

A Riot ainda não definiu a data certa para o retorno da Blitz do Nexus, mas a especulação entre os fãs é que o evento comece com a atualização 10.15, esperada para 22 de julho.

A Blitz do Nexus é um modo de jogo por tempo limitado que dura aproximadamente 15 minutos. Antes de abrir a seleção de campeões, você pode escolher rota ou selva. Escolhendo a Selva, você recebe Golpear automaticamente. Escolhendo a rota, Golpear não pode ser escolhido. Cada jogador também seleciona um campeão para banir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 30 de junho.