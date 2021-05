Qual é o nível mais alto em League of Legends?

Cada partida de League of Legends é diferente da anterior. Os campeões em uma partida e o estilo de jogo dos jogadores são dois dos principais fatores que fazem do LoL uma experiência única. Mas eles não são os únicos aspectos que fazem os jogadores voltarem para mais.

O sistema de progressão no jogo permite que os jogadores aumentem o nível de suas contas, recompensando-os com várias recompensas e molduras enquanto isso. Após cada partida de LoL, você ganhará experiência que contará para o próximo nível de conta.

Aumentar o nível de sua conta é relativamente mais difícil do que elevar o nível de seu campeão em uma partida do LoL. Se você estiver com pressa, pode considerar a compra de bônus de EXP na loja do jogo, o que aumenta significativamente o EXP geral que você receberá em cada partida.

Embora o limite de nível fosse 30 em 2018, a Riot decidiu se livrar dele para permitir uma maior progressão. Sem um limite de nível em vista, alguns jogadores do LoL têm lutado para ter a honra de possuir a conta com o nível mais alto.

A corrida entre Nolife Fynn e Toucan Celeste estava acirrada, mas a Fynn começou a abrir a lacuna entre seus concorrentes. Em maio de 2021, Nolife Fynn estava no nível 3059, enquanto seu rival mais próximo, Toucan Celeste, estava no nível 2428. Você pode verificar o progresso atual aqui.

Qual é o nível de Maestria de campeão mais alto no LoL?

Além de aumentar o nível da sua conta, você também poderá aumentar o nível de Maestria do campeão para todos os campeões. Cada vez que você joga com um campeão, você também ganha progresso de Maestria com base em seu desempenho.

Conforme você continua a aumentar seu nível de Maestria com um campeão, você desbloqueará emblemas e até mesmo emotes especiais. O nível de Maestria para cada campeão termina em sete, mas o progresso muda ligeiramente depois de atingir o nível cinco.

Até o quinto nível, você desbloqueará todos os níveis de Maestria automaticamente conforme continua a jogar mais jogos. Após o quinto nível, no entanto, você só poderá desbloquear o nível restante com a aba de Criação Hextec.

Qual é o nível máximo para campeões em uma partida do LoL?

Ao contrário da sua conta, o campeão de sua escolha terá um limite de nível nas partidas. Além do modo de jogo Ultra Rápido e Furioso e quaisquer exceções futuras, o limite de nível é 18 na maioria dos modos de jogo.

Como subir de nível rápido em League of Legends

Embora a rotina até o nível 30 seja cheia de experiências de aprendizado quando você é novo no jogo, pode ficar um pouco entediante se não for sua primeira vez. Os jogadores que desejam criar contas alternativas para fazer smurf geralmente vão querer chegar ao nível 30 o mais rápido possível.

Ganhar, por exemplo, é uma das melhores maneiras de garantir que você obtenha o máximo de EXP possível por seus esforços. Não é um método garantido, entretanto, e tryharding em cada partida pode ser exaustivo. Se você tem tempo limitado para jogar LoL, se concentrar em garantir a primeira vitória do dia maximizará seu ganho de EXP no longo prazo.

Independentemente de ganhar ou perder, ter um bônus de EXP deve economizar muito tempo enquanto você está no caminho para o nível 30. Se houver um evento acontecendo ou missões sazonais, certifique-se de verificar a página de missão. A maioria das missões premia os jogadores com itens cosméticos e moedas sazonais no jogo, mas houve missões que recompensavam os jogadores com quantidades decentes de EXP no passado.

Se você está procurando seguir o caminho da vitória para maximizar seu EXP, formar uma equipe com seus amigos pode ser uma excelente maneira de aumentar suas chances de ganhar. Você terá uma melhor coordenação e trabalho em equipe. Uma vez que isso seja combinado com os bônus de EXP disponíveis na loja, você pode chegar ao nível 30 sem perceber o que aconteceu.

Jogar contra bots pode ser mais rápido, mas a quantidade de EXP que você receberá de partidas de bot será menor do que as normais.

Qual é a classificação mais alta em League of Legends?

As classificações e níveis são diferentes uns dos outros. Embora o nível da sua conta represente há quanto tempo você joga LoL, sua classificação sazonal mostrará o quão bom você tem se saído durante a respectiva temporada.

A partir de agora, existem nove níveis de classificação diferentes no LoL. O nível de classificação mais alta no LoL é chamado de Desafiante e funciona um pouco diferente dos outros níveis de classificação. Embora você possa se promover para as camadas superiores completando suas partidas provisórias, a camada Desafiante tem um número limitado de vagas disponíveis.

Na maioria das regiões, apenas 200 a 300 jogadores são bem-vindos no nível, e os jogadores Desafiantes de pior desempenho são substituídos pelos melhores do nível Grão-Mestre. Embora seja uma excelente maneira de iniciar no competitivo nas categorias mais altas, também significa que os jogadores Desafiantes geralmente precisam jogar pelo menos alguns jogos por dia para garantir que mantenham seu status de Desafiante.

Conforme você sobe na classificação, você também desbloqueará molduras que representam seu nível de classificação atual, que você pode usar em vez das versões de prestígio que receberá ao aumentar seu nível de conta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de maio.