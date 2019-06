Qual é a data de lançamento do modo Teamfight Tactics do LoL?

A resposta da Riot para o Dota Auto Chess está chegando.

Teamfight Tactics é um novo modo de jogo de League of Legends em que você constrói um exército, combina Campeões para aumentar suas forças, posiciona e move tropas para ser o último jogador a ficar de pé.

Imagem via Riot Games

O modo estará disponível no PBE, servidor de testes do LoL, “no fim deste mês”. Mas só será lançado nos servidores principais na terça-feira, 25 de junho.

Imagem via Riot Games

Teamfight Tactics estará no cliente de LoL e terá alguns rostos familiares do Summoner’s Rift, mas, em termos de jogabilidade e sensação, será bem parecido com um jogo à parte. Suas mecânicas divinas de Riven serão inúteis.

Parece que o gênero de combate automático veio pra ficar.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 10 de junho.