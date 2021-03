Projetos bem pensados ​​e pequenas falhas: visão geral da coleção Logitech x K/DA

A coleção de edição limitada Logitech x K/DA, originalmente anunciada em novembro de 2020, está finalmente disponível.

A Logitech está em uma vibe estética desde o ano passado. Ao lançar sua coleção de cores muito adorada em agosto de 2020, a Logitech encontrou preferência entre os jogadores que buscavam adicionar um pouco mais de si mesmos às suas configurações. A empresa continua com sua vitrine hipercolor com a coleção em conjunto com o K/DA.

K/DA é um grupo inspirado no K-pop criado pela Riot Games. O grupo apresenta quatro membros principais de League of Legends: Ahri, Akali, Evelynn e Kai’Sa, bem como sua mais nova colaboradora, Seraphine. K/DA se tornou viral com seu primeiro single, “POP/STARS”, em 2018 depois que foi lançado no YouTube, trazendo fãs não pertencentes ao LoL ao grupo. Desde então, o grupo lançou vários singles, todos com o mesmo poder de sucessos. Se você nunca ouviu, deve fazer isso agora. K/DA é absolutamente perfeito, assim como a maioria dos designs desta coleção da Logitech.

Esta coleção inclui iterações inspiradas em K/DA do headset G733, fones de ouvido para jogos G333, mouse sem fio G305, mouse pad G840 XL, teclado Logitech G Pro e mouse G502. Se algum desses parece familiar, é porque eles são alguns dos produtos mais populares da Logitech, e por um bom motivo. O G733 e o G305 são itens básicos na coleção de cores da Logitech, enquanto o G502 e o Pro TKL são alguns dos produtos mais icônicos da Logitech. A coleção é complementada pelo G840 XL nessa gigantesca homenagem aos membros do K/DA e Seraphine.

Cada item usa o mesmo tema personalizado, mas a Logitech implementou o tema K/DA para enfatizar o design de cada produto. Aqui está uma olhada no que você pode esperar da coleção Logitech x K/DA.

Teclado Pro TKL

Este anúncio surpresa é a joia da coroa da coleção K/DA, na opinião de nosso revisor. De todos os produtos da colaboração, o Pro TKL apresenta o design mais elaborado de longe. Este design ainda atenua uma das maiores falhas do Pro TKL.

O Pro TKL sofre de uma grande quantidade de espaço não utilizado. A parte superior frontal maior do que a média deste teclado se destacou para nosso revisor quando eles testaram o teclado pela primeira vez em 2019. A edição K/DA do Pro corrige o problema do original preenchendo o espaço vazio com um logotipo metálico do K/DA em relevo. É uma pequena mudança, mas faz uma grande diferença quando combinada com o padrão geométrico de dois tons.

Se você já gosta de teclados Pro e não se importa com a barra de espaço semi-rattly, então este vale o seu tempo. Mudar a iluminação RGB para azul também cria uma sensação de coesão com os outros periféricos da coleção.

Mouse sem fio para jogos G305

O G305 é o mouse sem fio econômico da Logitech. Apesar de ser um dos itens mais baratos da coleção, o G305 apresenta um dos designs mais marcantes. Os botões um e dois do mouse apresentam o design K/DA visto em quase todos os itens da coleção. Mas o design se destaca no G305, graças ao restante do mouse ser totalmente branco.

O G305 da Logitech não é muito chamativo sob o capô. Este mouse possui o sensor HERO 12K, que está alguns passos abaixo do sensor 25K do G502. Em vez de funcionar com uma bateria recarregável, ele é alimentado por uma única bateria AA e tem uma vida útil de cerca de 250 horas.

Pode não ser a nata da cultura, mas o G305 tem um design matador que combina bem, mesmo que você não goste de K / DA ou League.

Mouse para jogos G502 HERO com fio

Um dos mouses mais vendidos da Logitech até o momento, o G502 é outra adição surpresa à coleção K/DA. O G502 não fazia parte do anúncio original em outubro de 2020 e é uma adição interessante por alguns motivos.

O G502 da Logitech tem um design agressivo por padrão, então adicionar qualquer tipo de cor aumenta sua intensidade. A iteração K/DA do G502 é um dos mouses para jogos de aparência mais barulhenta que nosso revisor já viu. Isso pode não ser ruim se você for a pessoa certa, mas os botões azuis na parte superior do corpo preto e branco segmentado foram um pouco demais para nosso revisor.

Além do design, os usuários obtêm o amplo conjunto de recursos G502 que conhecemos e amamos. O sensor HERO 25K acompanha qualquer cenário e a grande quantidade de opções de personalização agrega valor ao que já é um dos mouses mais flexíveis do mercado. Os usuários também podem mexer no peso do mouse para maior controle, embora ele já tenha pesadas 121 gramas.

Headset para jogos sem fio G733

Outro elemento básico na coleção de cores da Logitech, o G733 é um dos elementos menos marcantes da colaboração. Não há nada de errado com o design, mas não parece que a empresa fez muito com o G733 branco padrão. Claro, há a marca K / DA nos fones de ouvido e na faixa de cabeça, mas no geral, o fone de ouvido não deixa uma impressão duradoura.

Em termos de desempenho, os compradores obterão a mesma qualidade de som que obteriam com um G733 padrão. Os drivers PRO-G de 40 milímetros do headset oferecem um som decente, mas podem parecer um pouco cheios às vezes. Há também um microfone cardióide destacável que é compatível com Blue Voice, o que melhora drasticamente a qualidade do microfone. Você obterá cerca de 20 a 29 horas de vida útil da bateria, dependendo se usar a iluminação RGB.

O K/DA G733 pode parecer sem brilho, mas se você está indo para a coleção inteira e tem o orçamento, ele deve ter precedência sobre os fones de ouvido G333.

Fones de ouvido para jogos G333

Os fones de ouvido G333 podem parecer familiares para você se você for um fã de RV. Eles se baseiam nos fones de ouvido G333 VR, que antes só estavam disponíveis para o Oculus Quest 2.

Esses fones de ouvido têm um ótimo som, mas há pouco que os diferencie dos fones de ouvido G333 VR padrão. As pontas de orelha azuis e o cabo branco são quase idênticos ao colorway preexistente e o único recurso de design que o define é a marca K/DA nos controles em linha. Parece mais um design reciclado do que um lançamento de edição limitada.

Além do design, esses fones de ouvido têm imagens sólidas que permitem rastrear inimigos com facilidade. Eles não parecem nada de especial, mas o som é surpreendentemente sólido por ser um dos produtos mais baratos do conjunto. Se você não pode pagar pelo fone de ouvido K/DA G733 e não é avesso a soluções de áudio intra-auriculares, o G333s será ideal para você.

G840 XL mouse pad

Este pode ser o item mais polarizador da programação. O enorme mouse pad G840 XL da Logitech já faz uma marca visual, pois ocupa a melhor parte de uma mesa, mas o modelo K/DA atrairá o foco em qualquer sala.

Cada membro principal do K/DA e Seraphine é exibido de forma proeminente no mouse pad. O gradiente de azul brilhante para preto e o grande logotipo K/DA, junto com os logotipos do LoL e da Logitech, fazem o mouse pad parecer apertado. Parece que há muitas marcas competindo por atenção no mouse pad. A principal falha desse design é que você sempre estará cobrindo o rosto da Ahri.

Este é para os fãs obstinados de K/DA por aí.

Para aqueles que não podem pagar pela coleção completa, nosso revisor recomenda escolher o teclado Pro TKL, o mouse G305 e os fones de ouvido G333. O teclado Pro é o item mais caro da coleção, mas vale a pena o prêmio considerando seu design cuidadoso e excelente qualidade geral.

