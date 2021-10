Produtor sênior do Projeto L indica notícias para o final de novembro

O próximo jogo de luta sem nome da Riot, Project L, tem atraído muitos fãs de League of Legends e FGC. Mesmo que até agora as atualizações públicas sobre o jogo têm estado silenciosas ou um aviso para não esperar o lançamento do jogo este ano, os fãs em busca de mais informações têm um prazo: final de novembro.

Em um comentário no Reddit, o produtor sênior do Project L, Tom Cannon, revelou uma atualização de desenvolvedor próxima ao final de novembro. A atualização pode dar aos fãs mais detalhes sobre o título, mas o que os fãs podem esperar dele ainda não está claro.

Novembro é um grande mês para os fãs do LoL, com a conclusão do Campeonato Mundial e o lançamento da série de animação Arcane ocorrendo no mesmo dia. Agora, com uma atualização sobre o Project L no horizonte, o hype vai correr ainda mais ao longo do mês.

Apesar da falta de atualizações públicas sobre o jogo, alguns jogadores sortudos puderam participar dos playtests do Project L em abril. Embora atualmente seja desconhecido o que fará parte da próxima atualização do desenvolvedor, os jogadores podem esperar descobrir a lista de personagens ou uma data de lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 02 de outubro.