Prime Gaming disponibiliza espólio de League of Legends

O serviço Prime Gaming da Amazon, antes conhecido como Twitch Prime, trouxe recompensas exclusivas para League of Legends neste mês.

No momento, há Fragmentos de Skin Misteriosa disponíveis através do Prime Gaming. Ao ativá-lo, você recebe um fragmento de uma skin aleatória para qualquer campeão que tiver. A partir daí, você pode escolher se vai transformá-lo em skin permanente usando Essência Laranja ou se vai desencantá-lo para obter mais Essência Laranja.

Mais tarde, em 27 de agosto, o Prime Gaming disponiblizará mais um Fragmento de Skin Misteriosa aos assinantes. Há outros dois fragmentos a serem disponibilizados no futuro, mas eles ainda não têm data certa.

Os jogadores que tiverem contas do Prime Gaming poderão resgatar as recompensas através do site da plataforma.

Abra a aba de Loot do Prime Gaming no canto superior direito da tela da Twitch. No menu, selecione League of Legends. Isso levará você à página do Prime Gaming para o jogo. Confira se sua conta da Riot Games está vinculada à conta do Prime. Quando suas contas estiverem vinculadas, clique em Resgatar agora e os bônus devem estar na sua conta. Para ter acesso às recompensas, abra League of Legends. Se estiver com o cliente aberto, feche-o e abra novamente. Abra a aba de espólios e clique no Fragmento de Skin Misteriosa. Ao fazer isso, a skin vai aparecer na sua tela antes de ser adicionada aos seus espólios.

Prime Gaming é a nova marca da Amazon para o serviço da Twitch Prime. Além da mudança de nome, agora os usuários também recebem jogos completos todo mês. Os jogos ficam permanentemente na sua conta, assim como o conteúdo digital que já conhecíamos bem da Twitch Prime.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de agosto.