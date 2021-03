Prévia do PBE revela Galio, Kayle e Twitch Caçadores de Dragões, Sion e Vel’Koz Gelo Sombrio e Gwen Embalos no Espaço

É hora de matar uns dragões em grande estilo.

A Riot compartilhou prévias de várias skins diferentes para League of Legends, que logo devem entrar em testes no PBE. Entre os cosméticos, estão Galio, Kayle e Twitch Caçadores de Dragões, Sion e Vel’Koz Gelo Sombrio e Gwen Embalos no Espaço. É provável que as novas skins cheguem com a atualização 11.8, em meados de abril.

Prévia do PBE chegando!



✂️Gwen

🪐Gwen Embalos no Espaço

🐲Galio Caçador de Dragões

⚔️Kayle Caçadora de Dragões

🐭Twitch Caçador de Dragões

🥶Sion Gelo Sombrio

👁️Vel'koz Gelo Sombrio pic.twitter.com/ajZ2yBfe4c — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) March 30, 2021

Galio assume a forma de um dragão impenetrável, até protegendo um bebê dragão em sua animação de retorno. Em contraste ao Colosso, Kayle e Twitch assumem tons flamejantes de vermelho. Kayle, envolta no que parece ser a armadura de dragões que ela derrotou e portando duas espadas em chamas. E Twitch, atirando projéteis flamejantes para carbonizar suas vítimas.

Sion e Vel’Koz entram para o elenco da linha Gelo Sombrio, que já conta com Alistar, Renekton, Anivia e Rek’Sai. Os dois campeões ganham tons escuros de azul e roxo, com tons mais vibrantes aparecendo nas animações.

E a nova lutadora de dano mágico da rota superior, Gwen, será lançada com uma skin especial da linha Embalos no Espaço. Com esse visual, os tons escuros originais da campeã são substituídos por amarelos e roxos vibrantes. Ela também ganha efeitos sonoros dançantes e uma animação de retorno inspirada na música disco. A campeã será lançada na atualização 11.8, assim como sua skin Embalos no Espaço.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 30 de março.

