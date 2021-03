Prévia do PBE do LoL revela skins Academia de Batalha para Caitlyn, Wukong, Garen, Yone e Leona

É hora de afiar as lâminas e apontar os lápis, porque as aulas começaram.

A prévia do PBE de hoje mostrou aos fãs de League of Legends as novas skins Academia de Batalha para Caitlyn, Wukong, Garen, Yone e Leona. Após algumas semanas de testes, provavelmente você já poderá ter as skins na próxima atualização.

A Academia de Batalha está de volta! ⚔️✨



Se liga nessas prévias do PBE para a Caitlyn, Wukong, Garen, Yone, Leona e Leona Edição de Prestígio! pic.twitter.com/NABP0AHSM3 — League of Legends Brasil 🏮 (@LoLegendsBR) March 2, 2021

Todos os itens seguem um tema parecido, de uma escola futurista que ensina seus alunos a se defenderem. Os campeões usam roupas no estilo de escolas particulares do exterior, como gravatas e suéteres. Para as animações de retorno, cada campeão tem robôs de treinamento que atiram lasers fracos em sua direção.

Leona também terá uma Edição de Prestígio de sua skin Academia de Batalha, com os tons clássicos de dourado e branco. As animações de retorno da edição de Prestígio e da edição comum parecem ser as mesmas, mas as habilidades mudam para os tons dourados.

As novas skins Academia de Batalha incrementam a linha e o universo alternativo que já contavam com Ezreal, Jayce, Katarina e Lux (comum e Prestígio), além de Graves Professor da Academia e Yuumi Diretora da Academia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 02 de março.