Prévia da Atualização 10.1 de League: fortalecendo Sylas, enfraquecendo Aphelios e Mordekaiser

O designer líder de jogabilidade de League, Mark “Scruffy” Yetter, deu aos fãs uma prévia das mudanças da atualização 10.1 pelo Twitter. Parece que a 10ª temporada começa com uma infinidade de ajustes, em um esforço para equilibrar aqueles que estão saindo da linha.

O recém-chegado Aphelios está com tudo no Rift, dominando os inimigos da rota inferior com seu alcance, velocidade e dano da ultimate. O atirador será enfraquecido na próxima atualização, junto com quebrado da rota superior, Mordekaiser. E as longas mudanças de Sylas entrarão em vigor, podendo trazer mais força na rota do meio do Abjugado.

Aqui estão as alterações completas da atualização 10.1 do League, que devem chegar na próxima semana.

Fortalecimentos

Sylas

Captura de tela via Twitter

Scruffy disse anteriormente que a Riot planeja mudar a mecânica de Sylas para dar a ele mais pontos fracos em elos elevados, enquanto o torna um “campeão viável” para a maioria dos jogadores de League. Para fazer isso, Sylas não terá mais o controle opressivo de rota que ele possuía anteriormente. No entanto, seu dano, suas defesas e suas recargas vão escalar muito melhor no final do jogo.

Azir

O dano do R muda de 150 a 450 para 175 a 475.

A duração da parede do R mudou de três para cinco segundos.

Corki

Dano do R alterado de 90 a 140 para 90 a 160.

Jayce

Dano do Q alterado de 55 a 305 para 55 a 330.

Jax

A passiva do R funciona corretamente com a Lâmina da Fúria de Guinsoo.

Kalista

Vida por nível alterada de 89 para 100.

Armadura por nível alterada de 3,5 para 4.

Nami

E fortalece os próximos três ataques e habilidades. Causa 33 a 66% de dano a não campeões em habilidades de área de efeito.

Sejuani

Vida por nível alterada de 95 para 100.

A resistência passiva mudou de 10 (mais 35% de bônus Armadura/Resistência Mágica) para 10 (mais 50% de Armadura/Resistência Mágica).

Dano do E alterado de 40 a 200 para 40 a 240.

Shyvana

Passiva agora ganha um acúmulo para o Dragão Ancião.

Dragão das nuvens agora aumenta o ganho de fúria.

Dano do E alterado de 3,25 para 3,75% dos pontos de vida máximos.

Varus

O tempo de recarga do Q foi alterado de 20 a 12 segundos para 18 a 10 segundos.

A recuperação do custo de mana do Q mudou de 4 para 3 segundos.

Vi

Vi permanece imparável durante a animação do salto de sua ultimate.

Zyra

Lentidão do E mudou de 30% sem acúmulo para 25%, que acumula até duas vezes.

Enfraquecimentos

Imagem via Riot Games

Aphelios

Dano dos acertos múltiplos do R (Infernum) alterado de 100% para 75% de dano.

A velocidade de movimento mudou de 330 para 325.

A vida base foi alterada de 530 para 500.

Vamos ser sinceros, os danos do Aphelios são absurdos. O campeão já teve destaque ao quase abater oponentes de vida cheia com uma velocidade incrível. Com o dano em área da Infernum sendo reduzido, o atirador perderá posições na 10ª temporada.

Mordekaiser

A duração da passiva foi alterada de 5 para 4 segundos.

A velocidade de movimento passiva mudou de 3 a 9% para apenas 3%.

Aurelion Sol

Dano da passiva alterado de 16 a 120 para 12 a 120.

Kassadin

Velocidade de movimento alterada de 340 para 335.

Sistemas

Onirruna

A recarga foi alterada de 7 a 3 segundos (11 para campeões de ataque à distância) para 5 a 3 segundos (9 a 7 para campeões de ataque à distância).

Alterações nos itens de suporte

Captura de tela via Twitter

Esses ajustes da atualização 10.1 são provisórios e passíveis de alteração antes de chegar aos servidores ativos na próxima semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 06 de janeiro.