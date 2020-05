Presidenta da TSM admite que disse “ninguém quer Dardoch” em stream de Doublelift

Quem viu a stream de Doublelift ouviu uma conversa em que Leena Xu, presidenta da TSM, disse que “ninguém quer Dardoch”, o caçador da TSM.

Durante a stream, Doublelift pausou bem na hora que Xu falou: “Não cabe a mim. Por exemplo, ninguém quer Dardoch. Isso não é culpa minha.”

Xu admitiu no Reddit que foi um “erro infeliz”. Ela disse também que já tinha tido conversas profissionais no mesmo cômodo de Doublelift, seu namorado e novo atirador da TSM, mas dessa vez os comentários foram ouvidos devido a configurações diferentes da stream. Ela disse ser a culpada pelo incidente, não Doublelift.

Com base nos comentários de Xu, parece que a TSM tentou trocar Dardoch, que entrou para a TSM em novembro, antes do Summer Split. Com Dardoch e o atirador Kobbe, agora da Misfits, a TSM ficou em quarto lugar no Spring Split da LCS.

Quando a TSM assinou com Doublelift em abril, muitos fãs e analistas disseram que havia conflito de interesses devido ao relacionamento de Doublelift e Xu. Em um vlog depois de oficializar a mudança, Doublelift disse que gostaria de jogar na TSM mesmo que Xu não fizesse parte da organização.

Xu também disse recentemente, quando apareceu em um podcast, que acha “ridículo que a Riot diga que investigou e tudo foi aprovado pela liga, mas ainda não esteja satisfatório para a comunidade e ainda haja muita gente falando merda”.

O Summer Split 2020 da LCS começa em 13 de junho.

Atualização: Leena Xu pediu desculpas à “comunidade” e a Dardoch pela “escolha ruim de tratar de uma chamada importante de negócios ao lado de uma stream”. Ela disse que Dardoch mostrou interesse em outro time da LCS quando soube que poderia dividir seu tempo ou passar para a TSM Academy em tempo integral.

