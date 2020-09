Por que a Riot atualizou os ícones dos itens de LoL para a pré-temporada 2021

Recentemente, a Riot Games anunciou que os desenvolvedores de League of Legends finalmente atualizariam o sistema de itens do jogo para a pré-temporada 2021. Hoje a empresa mostrou um pouco de seus planos para uma atualização completa aos itens.

As atualizações serão feitas a todos os itens do jogo, seja refazendo do zero ou apenas modernizando o design do ícone. Há cinco objetivos que as atualizações devem atingir no ano que vem.

Imagem via Riot Games

Primeiro, a Riot queria garantir que todos os ícones sejam legíveis para todos os jogadores. Isso significa que todo item deve ter sua própria silhueta e paleta de cores, para que seja facilmente reconhecido na loja, no seu inventário ou no placar.

Os desenvolvedores também queriam garantir que cada ícone refletisse os atributos e a jogabilidade do item em questão: você deveria poder imaginar o efeito que o item terá em um campeão inimigo com base no tema.

Imagem via Riot Games

Todos os ícones foram atualizados e passam a ter o novo estilo de arte da Riot, especialmente porque muitos deles eram os mesmos desde 2009. A familiaridade, no entanto, é outro objetivo dos artistas, já que a Riot gostaria de garantir que cada item seja reconhecível pelos jogadores.

Por fim, a Riot também resolveu recriar os itens para usá-los na história de League of Legends. Você pode acabar encontrando seus itens favoritos em outros lugares de Runeterra no futuro.

Essas atualizações e mais novidades estarão no ar na pré-temporada, que já começa no PBE em menos de duas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 18 de setembro.