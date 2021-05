PentanetGG e RNG garantem seu lugar no Mata-Mata com destaque de Pabu e Xiaohu no quarto dia do MSI 2021

Ambas as equipes do Grupo A de qualificação fizeram história de suas próprias maneiras no dia quatro do MSI.

O quarto dia do League of Legends Mid-Season Invitational 2021 foi todo sobre o Grupo A. Na moda tradicional para torneios internacionais, a segunda rodada apresenta oportunidades para as equipes jogarem todos os jogos restantes da fase de grupos ao longo de um único dia.

Hoje, após seis jogos com as mesmas três equipes, finalmente temos nossas duas primeiras equipes que avançarão para o novo estágio de Mata-Mata para 2021: Royal Never Give Up e PentanetGG. Mas, além da coluna de resultados, a segunda metade da fase de grupos já está preparando o terreno para o resto do torneio.

Aqui estão as maiores histórias e conclusões do quarto dia do MSI 2021.

Pabu faz o papel de herói enquanto Pentanet faz história

A Pentanet fez história como a primeira equipe da Oceania a passar da fase de grupos em um evento internacional.

O caçador da equipe, Pabu, foi o herói no dia quatro, com um AMA de 3.0 no dia, enquanto servia como um fator importante em todas as vitórias da Pentanet. Pabu já exibiu os incontáveis ​​campeões encontrados em seu oceano de campeões. Ele usou oito campeões diferentes nos nove jogos da Pentanet. Depois de dar o pontapé inicial no torneio com uma escolha bizarra de Fiddlesticks contra a RNG, ele encerrou a fase de grupos da Pentanet com uma escolha não convencional de Karthus.

Mas para Pabu e Pentanet, o caminho só fica mais difícil a partir daqui. Enquanto o ânimo está alto em toda a Oceania, a dura verdade sobre o que está esperando pela Pentanet no estágio Mata-Mata vai se estabelecer profundamente ao longo dos próximos dois dias. Se a fase de grupos continuar como até agora, times como a MAD Lions e a DWG KIA estarão prontos, apresentando um novo desafio para os campeões da Oceania.

Vai ser preciso muito mais do que um punhado de vitórias sobre concorrentes de regiões menores, como a UOL, para que a Pentanet deixe uma marca ainda maior no MSI. Mas, no mínimo, a Pentanet se colocou na história do LoL profissional para sempre.

RNG termina a fase de grupos sem derrotas

Todos sabiam que Royal Never Give Up teria um caminho especialmente direto para a fase de Mata-Mata, considerando a diferença de calibre entre eles e seus dois oponentes da fase de grupos.

Talvez o maior contribuinte ao longo da fase de grupos (perfeita) da RNG tenha sido o topo Xiaohu da equipe. O veterano de longa data conseguiu uma AMA de 6,6 em seus sete jogos como topo e um placar de 13/0/3 em sua única participação como meio durante a fase de grupos. Seu desempenho no meio hoje serviu como uma homenagem respeitável aos cinco anos passados ​​como a pedra do meio da RNG antes de uma troca de papéis prévia a temporada de 2021. Além disso, o jogo de hoje viu Xiaohu escolher Ryze, o campeão com quem ele mais jogou durante o campeonato MSI 2018 da RNG. Talvez haja um pouco de poesia ali, mas é mais provável que seja uma pura coincidência, considerando que Ryze é o campeão mais jogado de todos os tempos por Xiaohu.

Além disso, a RNG se tornou a primeira equipe desde a SK Telecom em 2015 a ficar invicta na fase de grupos do MSI. Certo, a SKT marcou sua conquista ao derrotar cinco outros times de região principal, mas a façanha vai para os livros de história da mesma forma.

A forte participação da RNG na fase de grupos incluiu apenas destaques de vitórias sobre duas equipes, mas ainda havia muitos motivos para celebrar uma equipe que parece estar com todo o gás rumo à importante fase de Mata-Mata. Na próxima semana, a RNG mecanicamente impressionante se encontrará enfrentando os melhores times que o torneio, e por consequência, o mundo, tem a oferecer.

O único ponto de interrogação na fase de Mata-Mata para a RNG é o quão bem a equipe pode fazer a transição para confrontos com adversários muito mais qualificados e experientes. Depois de enfrentar alguns dos menores competidores da MSI na semana passada, os fãs da RNG só podem torcer para que outros times importantes da região não apareçam como uma espécie de choque cultural.

Unicorns of Love vão para casa com muito em que pensar

Foto via Riot Games

Será uma longa jornada para casa para a Unicorns of Love. Depois de garantir uma vitória dominante e incrivelmente convincente sobre a Pentanet no início do dia quatro, a equipe se atrapalhou, perdendo as duas últimas disputas do dia para a RNG e mais uma vez, para a Pentanet. A UOL esteve em posição privilegiada para encerrar o dia e avançar para a fase de Mata-Mata assim que o time assumisse o controle de seu próprio destino. Mas a equipe da Oceania pegou fogo no final do dia, conquistando duas vitórias consecutivas sobre a UOL e despachando os representantes da LCL.

Considerando os primeiros infortúnios da Pentanet e o quão explorável o time parecia no primeiro dia do torneio, a UOL deveria ter conseguido mais de duas vitórias contra um time que provou ter vencido nas duas vitórias anteriores no fase de grupos. A UOL venceu a Pentanet duas vezes por uma pontuação combinada de 23-4, um diferencial médio de ouro de 11.000, ao mesmo tempo que os superou no departamento de torres por uma marca de 17-2, de acordo com o site de estatísticas de LoL, Games of Legends. Desmoronar antes da linha de chegada após performances como essas é quase indesculpável.

As derrotas contra times derrotáveis ​​sempre pairam sobre a equipe que sai perdendo, e agora a UOL terá que reavaliar sua estratégia para entrar na segunda metade da temporada mais cedo do que poderia ter previsto. Para eles, chegar ao Mundial precisa ser o único objetivo. Uma chance de redenção no cenário internacional ainda este ano será o único remédio suficiente após um colapso como este.

