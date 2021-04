PENTAKILL deve retornar na cerimônia de abertura da Mid-Season Showdown da LCS 2021

As finais do Mid Season Showdown de 2021 da LCS estão prestes a receber um pouco mais de metal.

A Riot Games anunciou hoje que a banda virtual de metal do League of Legends, PENTAKILL retornará para marcar a conclusão do LCS Mid Season Showdown neste domingo, 11 de abril. Esta será a primeira vez que a banda será vista desde sua estreia em 2017 com seu segundo álbum, II: Grasp of the Undying.

A PENTAKILL cumprimentará os fãs nas cerimônias de abertura do MSS com uma prévia de sua próxima faixa, que será lançada ainda este ano. Eles serão representados ao vivo pelo gigante do rock norueguês Jørn Lande e uma banda presencial.

Seguindo a tendência de sucessos virtuais das bandas do LoL dos últimos anos, incluindo K / DA e seu retorno, bem como a TRUE DAMAGE. Espera-se que os membros originais da banda, Yorick, Karthus, Sona, Mordekaiser, Kayle e Olaf, retornem para esta apresentação.

A volta da banda de metal residente de Runeterra também será acompanhada por uma nova parceria com a Jackson, a primeira parceria oficial de guitarra da história do LCS. Mais informações sobre esta colaboração serão divulgadas ao longo do ano.

“A Jackson e a PENTAKILL embarcarão em uma colaboração global sob medida e nunca antes vista durante o resto do ano, com ativações únicas que mostram a performance poderosa e o estilo distinto de seus instrumentos”, disse a Riot.

Os fãs podem se preparar para redescobrir a música de PENTAKILL quando eles se apresentarem ao vivo para as cerimônias de abertura do MSS neste fim de semana, dando uma amostra do que podemos esperar da banda durante o resto do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 06 de abril.