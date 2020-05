Pacotes de narração de League of Legends são adiados devido ao coronavírus

Os fãs que estavam ansiosos pelos pacotes de narração de League of Legends vão precisar esperar um pouco mais.

Jonathan “Bellissimoh” Belliss, diretor de produção da Riot, falou sobre o futuro dos pacotes de narração no último Pergunte à Riot. A Riot vai adiar o lançamento depois de enfrentar “alguns problemas de produção devido ao COVID-19”.

“Quando divulgamos os pacotes de narração no início do ano, o objetivo era lançar a primeira leva no segundo semestre desse ano, mas decidimos colocá-los de molho por enquanto”, explicou Bellissimoh. “Estamos lidando com alguns problemas de produção devido ao COVID-19 e, como evitar riscos à saúde é a nossa prioridade, não queremos colocar em risco a segurança dos nossos parceiros externos, como os dubladores.”

Os pacotes de narração permitiriam que os fãs escolhessem as vozes que ouvem no jogo, trazendo mais personalização à experiência de League of Legends. A equipe de desenvolvimento anunciou os pacotes no começo do ano, aumentando as expectativas da comunidade.

Mas, com os imprevistos e dificuldades enfrentados na pandemia de coronavírus, a Riot precisou fazer alguns ajustes.

O diretor de produção também explicou que a pandemia está “afetando mais do que apenas os pacotes de narração”. Novas skins e novos campeões também enfrentam dificuldades, mas até agora a Riot conseguiu “encontrar soluções” para os próximos lançamentos planejados.

Não se sabe quando a produção dos pacotes de narração será retomada. Os fãs mais ansiosos vão precisar esperar a Riot dar mais notícias à comunidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 21 de maio.