Os Unidos continuam na liderança faltando 3 dias para o fim do evento de Mid-Season Trials

Só há mais três dias do evento de Mid-Season Trials em League of Legends, mas a batalha entre as quatro casas ainda está rolando. É uma disputa acirrada e algumas das casas vão precisar trabalhar mais em um curto espaço de tempo se quiserem vencer.

Há 4 dias, Os Unidos passaram O Bando de Guerra e assumiram a liderança, enquanto O Conselho ficou em terceiro lugar e Os Sem-Rosto, na lanterna, em quarto lugar. Ninguém mudou de posição desde então, mas a diferença de pontos é quase inexistente.

Os Unidos têm 45 pontos, apenas dois a mais que O Bando de Guerra. O Conselho e Os Sem-Rosto estão encostados na casa O Bando de Guerra, com 42 pontos cada. Isso significa que são apenas 3 pontos de diferença entre o primeiro e o último colocados. E a ordem pode mudar a qualquer momento.

Os jogadores terão até 2 de junho para jogar e ganhar pontos para suas casas através de missões. As missões finais valem mais pontos, então os times que quiserem passar na frente conseguem fazer isso.

Os vencedores do Mid-Season Trials vão ganhar um emote permanente dourado e suas animações iniciais por um certo período de tempo depois do evento.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 31 de maio.