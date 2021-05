Os melhores jogadores de cada função no MSI 2021

Os maiores talentos de League of Legends do mundo se enfrentarão na Islândia.

Desde o primeiro Mid-Season Invitational em 2015, os fãs de League of Legends viram alguns dos melhores jogadores de todos os tempos se unirem para lutar por glória e grandeza no primeiro torneio internacional real de cada ano.

Os eventos globais sempre representaram o maior desafio para muitas equipes de ponta, e este ano não é diferente, com o grupo desta temporada trazendo novos desafiadores para a mesa. No ano passado, não pudemos testemunhar o MSI devido ao COVID-19, mas este ano, finalmente pudemos testemunhar o fogo e a fúria das melhores equipes do mundo após o Spring Split.

Quer você seja um superastro veterano que deseja consolidar seu legado, ou um jovem talentoso procurando fazer seu nome, o MSI é o lugar perfeito para estampar seu nome no mapa. Aqui estão os melhores jogadores em cada função.

Rota Topo

Foto via Riot Games

DK Khan RNG Xiaohu MAD Armut PSG Hanabi C9 Fudge

Para muitos desses papéis, você notará um tema de Coreia e China lutando no topo com o resto do mundo tentando alcançá-lo. Xiaohu e Khan são boas opções de primeiro e segundo lugar, uma vez que ambos têm sido forças consistentes para suas equipes durante o Spring Split.

Essas duas estrelas desempenham papéis relativamente diferentes, no entanto, com Khan jogando principalmente com campeões como Sion, Gnar e Ornn, em comparação com o oceano de campeões de Xiaohu com escolhas estranhas como Lucian, Orianna e Syndra. A RNG também jogou muito mais com Xiaohu, dando mais atenção da selva para sua rota do que a DWG KIA deu para Khan. Como resultado, Khan fica por pouco no primeiro lugar, já que ainda é capaz de afetar as lutas de equipe posteriores e causar impacto sem muita ajuda e recursos.

2021 SPRING LCK AWARDS



Here is the #LCK Spring Split Finals MVP! Congratulations @DWGKIA Khan! 🥳 pic.twitter.com/dHQAlPJUtc — LCK Global (@LCK_Global) April 10, 2021

Enquanto isso, Armut fica em terceiro pelo crescimento que viu nesta temporada, além de seu incrível desempenho durante as 2021 Spring Finals contra a Rogue. O jogador de 22 anos não teve uma temporada regular agitada, mas quando a MAD Lions começou a jogar mais com ele durante a fase de entrada, ele floresceu. Ele tem um estilo de jogo empolgante e agressivo e mostrou vontade de usar alguns campeões únicos, como Wukong que os ajudou a dar a volta por cima nas finais.

Hanabi ultrapassa Fudge entre os cinco primeiros por causa de sua experiência internacional de participação no MSI e no Mundial. Mas o talento do topo da Cloud9 não pode ser esquecido. Em seis semanas, ele corrigiu rapidamente muitos dos erros que costumava cometer no início do ano, enquanto também aprendia a jogar com seus companheiros para maximizar seu impacto no time.

Selva

Foto via Riot Games

DK Canyon RNG Wei C9 Blaber MAD Elyoya Rio PSG

O que pode ser dito sobre Canyon que ainda não foi dito? Ele é o melhor caçador do mundo e é uma das maiores razões pelas quais a DWG KIA são tão dominantes. Com seu pathing inteligente e proeza mecânica limpa. Ele liderou todos os caçadores coreanos em abates, assistências, AMA, números do início do jogo e dano em seu caminho para seu primeiro prêmio de MVP da temporada regular.

Agora, Wei da RNG pode não estar no mesmo nível que Canyon, mas ele ainda é um dos melhores caçadores na LPL. Ele é um rosto novo na cena, mas ele teve algumas ótimas performances contra Tian durante as finais da LPL Spring e é um dos melhores quando se trata de habilitar suas rotas laterais com uma porcentagem de participação de 70,7 por cento na eliminação e 297 assistências, de acordo com a Oracle’s Elixir.

The World Champions are coming:@DWGKIA are on their way to #MSI2021! ✈ pic.twitter.com/nvDfWKtLCt — LoL Esports (@lolesports) April 23, 2021

Blaber e Elyoya são acirrados, mas o caçador da Cloud9 está levando vantagem devido à sua experiência internacional e sua consistência como o MVP da liga. Ele também foi, de longe, o melhor em seu papel durante a temporada regular, liderando todos os caçadores da LCS em abates, assistências, estatísticas no início do jogo e danos.

O jovem caçador da MAD Lions ainda tem muito a provar quando o MSI chegar, especialmente porque esta é sua estreia internacional. Ele teve uma grande divisão inaugural na LEC e até superou caçadores famosos como o Inspired da Rogue e o Jankos da G2 Esports no caminho para o primeiro troféu do time.

Rota Meio

Foto via Riot Games

DK ShowMaker C9 Perkz RNG Cryin MAD Humanoid PSG Maple

Como Canyon, ShowMaker também manteve sua forma como um dos melhores do mundo em seu papel. Ele enfrentou alguns dos melhores meio do mundo, como Faker, Chovy e BDD, e sempre saiu por cima. Não há dúvida de que ele vai elevar seu jogo no MSI enquanto tenta provar que é o melhor meio no momento.

Perkz, por outro lado, voltou para o MSI como o único membro remanescente da G2 Esports que levou o troféu para casa em 2019. O veterano meio se encaixa perfeitamente em sua função na Cloud9, tornando-se não apenas um ponto focal para a equipe jogar, mas também um grande líder para ajudar a guiar esta equipe em sua primeira aparição no MSI. O confronto ShowMaker / Perkz será algo imperdível do League of Legends também, já que ainda deve haver algum tipo de rivalidade entre essas duas estrelas.

Cryin é realmente consistente quando se trata de ser uma rocha firme para a RNG, mas ele não mostrou a capacidade de se destacar quando sua equipe precisa. Por outro lado, Humanoid mostrou altos níveis de habilidade, mas recaídas quando encontra dificuldade nas partidas. Com essas equipes sendo tão cheias de talento, a consistência será muito mais apreciada no longo prazo, e é por isso que Cryin está à frente de Humanoid, por enquanto.

Atirador

Foto via Riot Games

RNG Gala DK Ghost C9 Zven MAD Carzzy PNG brTT

Depois da bela demonstração de habilidade que vimos em Gala durante as LPL Spring Finals, é difícil não classificá-lo como o melhor atirador do torneio. Ele provou que com alguma atenção de Wei, ele e Ming podem ser outra arma mortal para a equipe confiar, e ele pode ser uma estrela brilhante por si só. Ele até liderou a LPL em abates e assistências com 205 cada.

Here are the Top 5 plays from the #LPL Spring Finals!! 💥



1. GALA – GALAAAAAAAA!!!

2. GALA + Ming – 2v2

3. GALA – Bot Diff

4. Nuguri – Built Different

5. Doinb – Tips Sombrero#AllWeFightFor #Top5 pic.twitter.com/IcO29o24I8 — LPL (@lplenglish) April 20, 2021

Mas não vamos esquecer que Ghost ainda é o melhor carregador do mundo. De acordo com o Oracle’s Elixir, ele tem a menor fatia de ouro de qualquer atirador da LCK nesta temporada, e ainda assim seu posicionamento e mecânica superiores o ajudaram a obter o segundo maior AMA e o maior número de abates na liga. Ele pode não ter muito destaque dentro da potência da DWG KIA, mas seu papel ainda é essencial para o sucesso deles.

Vindo da Cloud9, Zven se manteve firme como o atirador mais consistente da América do Norte. Ele é constante no início do jogo ao lado de Vulcan, com uma diferença de CS altíssima de 11,7 em 10 minutos, que é a maior de qualquer atirador entre os quatro principais representantes da região. Seu jogo do meio para o fim também tem sido estelar, e ele atravessa as lutas de equipe com ótimo posicionamento.

Carzzy deixou um pouco a desejar após sua apresentação na 2021 Spring Split. Mesmo que ele tenha se recuperado um pouco nas finais contra a Rogue, ele ficou para trás no início de muitos de seus jogos, com estatísticas de início de jogo sem brilho para mostrar isso. Ele não parecia incrivelmente consistente, o que poderia ser um problema para a equipe à medida que o torneio avançava.

Suporte

Foto via Riot Games

RNG Ming DK BeryL C9 Vulcan MAD Kaiser PSG Kaiwing

Muitas pessoas podem estar prestando mais atenção a outras funções para sua dose diária de excitação, mas o leque de suportes parece ótimo no torneio também.

O suporte de longa data da RNG, Ming, voltou em forma após as Spring Finals, tendo uma de suas melhores performances durante a última série contra a FPX. O jogador de 22 anos teve 173 assistências nos 19 jogos da fase de entrada e teve algumas participações decisivas em campeões como Rell e Sett. O homem é um craque genial e uma ameaça em situações de final de jogo. Combine-o com Gala, e poderemos estar procurando a melhor dupla da rota inferior do MSI.

Mais uma vez, porém, não podemos nos esquecer do maestro que é o BeryL da DWG KIA. Afinal, o jogador de 24 anos usou Heimerdinger e Cho’Gath como suporte em uma série da fase de entrada na LCK e, de alguma forma, venceu. Ele adora experimentar, o que já deve preocupar o resto da competição, porque só podemos imaginar o que ele vai usar na próxima semana. Essas estatísticas também não irão aliviar a mente de ninguém. Durante o 2021 Spring Split, BeryL teve o maior número de dano de qualquer suporte na LCK e 388 assistências.

Enquanto isso, Vulcan ultrapassa Kaiser na classificação devido à consistência do norte-americano ao longo da temporada regular. O suporte da C9 de 22 anos apareceu jogando ao lado de Zven e Blaber para fornecer ao seu time uma base estável para sua agressividade. De acordo com o Oracle’s Elixir, ele estava empatado no quarto maior AMA entre os suportes da LCS, estava empatado com dois outros jogadores no maior número de abates em sua função, mas também teve o maior número de assistências e o segundo maior dano médio a campeões por minuto.

Por outro lado, Kaiser teve uma temporada regular bastante sem brilho junto com Carzzy, sendo derrotado no dois contra dois por duplas melhores na rota inferior. Ele se recuperou de forma massiva durante a fase de entrada, tornando-se o botão do time para iniciar lutas de equipes com campeões como Leona e Rakan. Kaiser precisará manter a forma que ele encontrou durante as Spring Finals para que eles não sejam deixados para trás pelas outras rotas inferiores.

Com todo esse grande talento indo para o MSI, com certeza será um evento incrível. Você pode acompanhar toda a ação quando o torneio começar com a fase de grupos na quinta-feira, 8 de maio.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de maio.