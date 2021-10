Os melhores de todos os tempos e os melhores dos últimos tempos: DWG KIA e T1 se enfrentam por uma vaga na final do Mundial 2021

Dois dos times mais premiados da história do LoL se encontram em uma partida que pode mudar o rumo do esport.

A DWG KIA ocupa o trono do League of Legends mundial há cerca de um ano. Com três títulos seguidos da LCK e um Campeonato Mundial, a DWG KIA está no caminho certo para se estabelecer como a próxima grande dinastia do LoL.

Neste final de semana, eles defendem o título mundial em uma das partidas mais difíceis do campeonato — contra a T1, time que precisaram vencer para garantir o título da LCK neste ano. Desta vez, porém, o que está em jogo é muito maior. Se a DWG KIA derrotar a T1 agora e vencer o Mundial pelo segundo ano seguido, será o único time na história do LoL a vencer dois campeonatos mundiais seguidos depois da própria T1.

Somente duas organizações, Samsung Galaxy e SK Telecom, venceram mais de um Campeonato Mundial. Caso a DWG KIA vença seus últimos dois confrontos do ano, a equipe entrará para o clube mais exclusivo dos esports. Até faz sentido que, para ocupar o lugar de maior prestígio do LoL, a DWG KIA precise derrotar a organização que ocupa esse lugar desde o começo do jogo.

Conexões óbvias

Foto via Riot Games

Nesta temporada, a T1 e a DWG KIA se enfrentaram em cinco séries, nas quais a DWG KIA levou a melhor quatro vezes e a T1 apenas uma. Entre essas cinco, nenhuma vitória foi fácil. As quatro melhores de três da temporada regular entre os dois times foram decididas no terceiro jogo, enquanto a final da LCK 2021 terminou com uma vitória de 3-1 para a DWG KIA.

DWG KIA e T1 são as únicas franquias da história do League of Legends sul-coreano a vencer a LCK três vezes seguidas. Caso a DWG KIA consiga a segunda Copa do Invocador seguida, ela também iguala esse recorde da T1, único outro time a conseguir esse feito. Também pode ser o único time, além da T1, a terminar em segundo lugar no Mid-Season Invitational e vencer o Campeonato Mundial do mesmo ano. É evidente o quanto a trajetória dos dois times se parece, mas, ao fim do Mundial, pode ser que as comparações fiquem ainda mais fortes.

O próximo clássico?

A semifinal do Campeonato Mundial foi onde aconteceram algumas das séries mais memoráveis da história do League of Legends competitivo. Do épico confronto entre FunPlus Phoenix e Invictus Gaming em 2019 ao embate entre Royal Club e OMG em 2014, as semifinais do Mundial costumam garantir bons jogos. Nenhum, no entanto, foi mais memorável que a maior semifinal de todos os tempos, entre a SK Telecom T1 e a ROX Tigers em 2016 — que, até hoje, é vista como a melhor série melhor de cinco já jogada na história do LoL profissional.

Aquela série, particularmente, foi vista como a “verdadeira final” do campeonato daquela temporada: o vencedor daquela melhor de cinco praticamente garantia a vitória contra o outro finalista e, portanto, o campeonato.

Neste ano, a DWG KIA e a T1 estão fazendo o que podem para usar novamente a narrativa da “verdadeira final”. DWG KIA e T1 se enfrentaram pelo título da LCK há alguns meses, assim como a ROX e a SKT tinham feito na época daquele Mundial. Isso sem contar que o antigo técnico da SKT, Kkoma — que ajudou o time a conseguir a vitória naquela semifinal lendária —, derrotou sua antiga equipe como técnico da DWG KIA nesta temporada.

Entre as várias narrativas, rivalidades pessoais e embates épicos em todo o mapa, é difícil dizer que essa série não é o clímax do campeonato — embora ainda haja uma bem mais importante esperando o vencedor dela.

Uma série imperdível: poderia ser diferente?

Foto via Riot Games/Getty Images

Uma coisa é defender o seu título mundial contra o melhor time de LoL de todos os tempos. Outra coisa é o melhor jogador da história do jogo enfrentar diretamente seu talento mais promissor. Mesmo que todos os 10 jogadores do mapa tenham suas histórias e talentos, a narrativa mais intrigante é a de ShowMaker e Faker.

Embora a DWG KIA e a T1 tenham se enfrentado cinco vezes na temporada, ShowMaker e Faker se enfrentaram em apenas quatro delas. No Spring Split, a T1 substituiu Faker por Clozer contra a DWG KIA, mas, fora isso, Faker e ShowMaker foram considerados rivais em 2021.

Nas partidas que jogaram um contra o outro na temporada, ShowMaker teve uma vantagem considerável sobre Faker. Ao longo das quatro partidas, ShowMaker teve AMA de 5.3 e Faker, de 2.3, segundo o site de estatísticas Games of Legends. Além disso, nessas partidas, ShowMaker causou mais dano que Faker: seu dano por minuto médio foi 482, mais que os 459 de Faker.

BREAK AN ERA / MAKE AN ERA pic.twitter.com/sP9To4d7Yz — LoL Esports (@lolesports) October 27, 2021

Acima de tudo, ShowMaker venceu mais partidas contra a T1 nesta temporada que Faker contra a DWG KIA. Nada mede mais a superioridade que a vitória, então não é nenhuma surpresa que a vantagem recente seja de ShowMaker.

Em termos de história, Faker e ShowMaker representam duas gerações incrivelmente distintas de League of Legends, embora os reinados de ambos tenham se entrelaçado algumas vezes. Na semifinal, essas duas trajetórias se encontram em um momento decisivo. Caso a DWG KIA e ShowMaker levem a melhor, realmente é o começo de uma nova dinastia no LoL. Se a T1 e Faker conseguirem a vitória, a maior organização (e o maior jogador) na história de League of Legends comprovam que não pretendem ceder seu lugar tão cedo.

Nossas previsões

Foto via Riot Games

T1 e DWG KIA melhoraram muito desde a última vez que se enfrentaram, na final da LCK, e os dois times entram na semifinal do Mundial como os dois mais fortes do evento. O placar das duas equipes no campeonato soma 17-1. Cada time derrotou ao menos um campeão regional em sua jornada até a semifinal do Mundial. A DWG KIA derrotou a MAD Lions, campeã da LEC, nas quartas-de-final, enquanto a T1 derrotou a EDward Gaming, campeã da LPL, na fase de grupos.

Neste final de semana, o que esperamos é ver um embate épico entre dois dos melhores times da melhor região do League of Legends profissional. A julgar pelas últimas vezes em que os dois se enfrentaram e pelas diferenças entre os jogadores mais fortes de cada time, acreditamos que a DWG KIA possa levar a melhor por 3-2 — uma disputa acirrada em uma semifinal importante entre dois dos times mais lendários da história do LoL.

Mesmo assim, essa previsão não significa que a T1 não tenha chances de vencer. O time já chegou muito perto de derrotar a DWG KIA em diversas ocasiões ao longo da temporada. Quase todas as séries em que se enfrentaram foram decididas no desempate, então não será nenhuma surpresa se “Silver Scrapes” tocar na Laugardalshöll Arena neste sábado.

T1 e DWG KIA jogam a semifinal do Mundial 2021 no sábado, 30 de outubro, às 9h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 29 de outubro.