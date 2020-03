Os melhores campeões para o modo de jogo Todos Por Um do LoL

Já fazem quase dois anos da última vez que os fãs de League of Legends puderam jogar Todos Por Um, um frenético modo de jogo onde todos os jogadores do time usam o mesmo campeão para lutar no Summoner’s Rift. Se você estiver com saudades, está com sorte, porque o modo já está de volta ao PBE do LoL.

Diversos novos campeões entraram no jogo desde 2018, então separamos algumas das melhores (e mais divertidas) combinações para usar com os amigos quando o modo estiver de volta, na próxima atualização do jogo.

Yuumi

Imagem via Riot Games

Yuumi pode ser uma das campeãs mais irritantes em uma partida normal do LoL, mas em Todos Por Um pode ser muito divertido para o time. Como mostrou o designer da Riot Lowbo, quatro Yuumis podem se prender a uma mesma Yuumi.

O resultado é um megazord de gato, com quatro aitrando mísseis e um pilotando. Todas as Yuumi podem curar o mesmo jogador, o que faz com que seja quase impossível de matar, especialmente em conjunto com as cinco ultimates, que também podem ser usadas juntas. O escudo da passiva de Yuumi também acumula, então as cinco Yuumis podem atacar inimigos e colocar um escudo gigante na gata principal.

Blitzcrank

Imagem via Riot Games

O Grande Golem a Vapor ainda é um dos campeões mais divertidos no Todos Por Um. Acertar o puxão com os cinco Blitzcranks pode ser um momento hilário para seu time (e deprimente para os pobres inimigos).

A comunicação por voz facilita quando seu time tentar fazer isso acontecer, já que há tantos campeões com feitiços e habilidades de mobilidade que dificultam os puxões.

Yasuo

Imagem via Riot Games

Yasuo foi o campeão mais usado na rota do meio na atualização 10.5, e ainda é um dos mais divertidos no Todos Por Um. Se um Yasuo encontrar problemas, o time todo pode entrar com a ultimate, causando dano absurdo.

Também pode ser que você consiga combinar ultimates, já que o time adversário vai precisar desviar de cinco tornados ao mesmo tempo. Cinco barreiras de vento também podem ser irritantes contra um time de ataque à distância, já que é possível inutilizar a rota inteira.

Zac

Imagem via Riot Games

Zac foi entrando no meta aos poucos, como escolha possível para topo, selva e suporte, mas sempre foi um campeão divertido em Todos Por Um. A ideia é bem simples. Saia pulando com seus amigos, rindo histericamente e acabando com o time inimigo.

O time tem muito controle de grupo, com a Esticada, o Estilingue Elástico e a ultimate. Ele também pode ser formado de alguns jeitos diferentes se você quiser segurar mais dano ou causar mais dano. Com os pedaços de gosma que ele deixa pra trás, também tem mais resistência.

Mordekaiser

Imagem via Riot Games

Mordekaiser é uma ótima escolha se você acredita que a verdadeira forma de mostrar habilidade é em um clássico duelo. As lutas não serão em equipe com cinco Revenãs de Ferro no Summoner’s Rift. Tudo que seu time precisa é que cada um escolha um inimigo, obrigando todos a batalhar no Reino da Morte.

Ele é o rei do submundo por um motivo. Mordekaiser consegue provocar o inimigo e causar controle de grupo com o Aperto Mortal, e também tem resistência com a habilidade Indestrutível. Com os itens certos, pode ser uma fortaleza impenetrável ou um deus da morte pronto para trazer a escuridão aos inimigos.

Heimerdinger

Imagem via Riot Games

Torres, torres, torres. Um time só de Heimerdingers pode ser caótico com todas as torres, foguetes e granadas que vão atingir os inimigos. O dano dele é impressionante, e ele pode derreter o time adversário se acertar os atordoamentos das granadas.

Também vai ser fácil levar objetivos. As torres de Heimerdinger podem atacar o Barão e os dragões enquanto mantêm os inimigos longe.

Você pode testar todos os campeões no Todos por Um quando ele voltar ao servidor principal do jogo. Isso deve acontecer na atualização 10.7, na quarta-feira, 1º de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 11 de março.