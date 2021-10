Os grupos do Mundial 2021 estão definidos

Os participantes da fase de grupos do Campeonato Mundial de League of Legends estão definidos após o término da fase de entrada da competição. As vitórias de Hanwha Life Esports e Cloud9 hoje fizeram deles as últimas equipes avançando para a fase principal do torneio, ao lado de LNG Esports e DetonatioN FocusMe.

Pelas regras, a LNG e a HLE só podiam se classificar para os grupos que ainda não tinham uma equipe de sua região, e havia outras três equipes da LPL e da LCK na fase principal do Mundial. Assim, a LNG foi colocada no grupo D, juntando-se à Team Liquid, Gen.G e MAD Lions. Por outro lado, a HLE foi colocada no grupo C, criando confrontos intrigantes com Fnatic, Royal Never Give Up e PSG Talon.

Isso deixou a Cloud9 e a DFM como as equipes restantes para serem posicionadas. Como a 100 Thieves já representava a América do Norte no grupo B, a C9 foi automaticamente colocada no grupo A. Lá, Perkz terá a chance de se vingar da DWG KIA e da FPX, que encerrou suas participações nas duas edições anteriores do Campeonato Mundial do LoL. A Cloud9 também enfrentará a Rogue, a última equipe do grupo.

A DetonatioN FocusMe é a primeira equipe da LJL a chegar até aqui no Mundial. Suas próximas partidas não serão fáceis. A equipe acabou no grupo B e enfrentará a 100 Thieves, a T1, e um dos favoritos do torneio, a EDward Gaming.

O Mundial 2021 continua na segunda-feira, 11 de outubro. Dois anteriores vencedores do Mundial, FPX e DWG KIA, iniciarão a fase de grupos às 6h CT. Você pode assistir a toda a ação no canal Twitch da Riot Games .

