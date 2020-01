Ornn, Trundle e Mordekaiser são apenas alguns dos campeões que ganharão skins em League este ano

A Riot Games está demonstrando amor por alguns de seus campeões mais subestimados em League of Legends em 2020 e lançando 120 novas skins.

Incluídos na longa lista de campeões está Ornn, que ainda não recebeu uma skin desde seu lançamento em 2017, Trundle, que está sem skin desde 2016, e Mordekaiser, que está sem skin desde 2015, apesar de ter sido reformulado no ano passado.

A nova skin Ornn Sabugueiro é uma das maiores surpresas reveladas pela pelo vídeo da Riot, com um visual no estilo do Espírito da Floresta do Studio Ghibli, com enormes chifres de madeira e cores vibrantes.

Trundle Caçador de Dragões, por outro lado, não será pouco. Vestido com armadura preta, barba e cabelo branco e um grande machado azul. Seus pés e mãos gigantes e sua arma mortal fazem dele um troll assustador.

Imagem via Riot Games

Mordekaiser, sendo o prenúncio da morte, deveria ter uma skin Estrela Negra. E a última revelação da Riot nos dará isso. Ele é tão feroz como sempre e segura uma arma gigantesca que parece ter saído direto do World of Warcraft. Você não gostaria de mexer com ele.

Imagem via Riot Games

É esperado que Skarner, Xerath, Membros, Rek’Sai, Vel’Koz, Karthus, Sion, Twitch, Taric, Pantheon, Nautilus, Bard e Taliyah também recebam skins, campeões não muito utilizados ​​no metagame.

Os detalhes completos sobre as novas skins ainda não foram revelados pela Riot, mas mais informações estarão disponíveis em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 15 de janeiro.