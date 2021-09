Onde será realizado o Campeonato Mundial 2021 de League of Legends?

O evento final de League of Legends no ano está de volta à Europa.

A Riot decidiu, em 24 de agosto, transferir o Campeonato Mundial 2021 de League of Legends da China para a Europa.

O plano era realizar o evento em várias cidades, da fase de grupos em Xangai à grande final na Shenzhen, e um estádio já tinha até sido anunciado.

Em 6 de novembro, a final aconteceria no Universiade Sports Centre, de 60.000 lugares, que entraria para a lista de lugares icônicos que já receberam a final do Mundial. A lista inclui ainda o Incheon Munhak Stadium em 2018, o Beijing National Stadium em 2017 e o Madison Square Garden de Nova York em 2016.

Mas, com a variante Delta da COVID-19, a Riot precisou abandonar seus planos originais, pois na China não era possível acomodar boa parte de seus times.

“Com a distribuição de vacinas no mundo todo neste ano, esperávamos que, em 2021, tudo já estaria voltando ao ‘normal’”, disse o diretor de esports da Riot, John Needham, em 24 de agosto. “Infelizmente, não é isso que estamos vendo. Com a variante Delta, as restrições de viagem e os protocolos contra a COVID tornaram nossa vida ainda mais complicada em 2021 do que era em 2020.”

A Europa, com o aumento das vacinações no continente, era a segunda melhor opção de local para o evento. “Após considerar todas as opções, concluímos que transferir a sede do Mundial para a Europa daria uma melhor oportunidade para que a maioria das equipes e os melhores jogadores pudessem competir”, explica Needham.

A Riot ainda não anunciou oficialmente um país, cidade ou estádio, mas fontes afirmam ao Dot Esports que a Islândia será a sede do Mundial 2021.

Foram realizados no país o Mid-Season Invitational e o VCT Masters Reykjavík, ambos em maio, e a vacinação por lá já está avançada, com 74% da população do país completamente imunizada, segundo o Google.

Para, ainda assim, evitar transmissão do coronavírus, o Mundial 2021 deve ser realizado de forma fechada e controlada em um sistema de “bolha” como o do Mundial 2020. O público no local, se houver, será muito limitado.

Se o MSI 2021 for algum indicativo, o Mundial 2021 também será realizado no Laugardalsholl Sport Center, em Reykjavík.

