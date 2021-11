O segundo ato de Arcane já está disponível

O segundo ato da tão aguardada série de animação Arcane da Riot Games foi lançada na Netflix na manhã de hoje. O show atraiu impressões positivas do público e liderou as paradas globais da Netflix, evidenciando sua popularidade crescente.

Arcane investiga profundamente a política interna entre a cidade utópica de Piltover e a Cidade Baixa de Zaun. A série ilustra as nuances entre Vi e Jinx (que atende por Powder no primeiro ato do show) durante sua infância em Zaun. O show matou a sede de muitos fãs de League of Legends que queriam saber mais sobre a história do jogo.

O segundo ato lança alguma luz sobre as versões adultas de Vi e Jinx e coloca a história em alta velocidade. Um teaser no final do primeiro ato mostrou uma passagem do tempo ao longo da série, o que pode contar aos telespectadores o que aconteceu com Powder e Vi entre os dois atos.

O primeiro ato conta a história de Vi, Powder e seus amigos. No primeiro episódio, eles invadem um prédio em Piltover com base na dica de um amigo. O prédio acabou sendo um laboratório de propriedade de Jayce, que estava pesquisando a Hextec. Powder coloca as mãos nos cristais Hextec durante a invasão, mas Jayce interrompeu o roubo voltando para o laboratório enquanto a equipe estava lá dentro.

Vi, Powder e seus amigos bloquearam a porta para manter Jayce fora e ganhar tempo para escapar do prédio. No entanto, um dos cristais Hextec de Powder caiu enquanto eles fugiam e causou uma explosão, para o desespero da Cidade Alta. Piltover enviou os Executores a Zaun para procurar os perpetradores da explosão, mas eles não puderam obter muitas informações. Vander, o protetor da Cidade Baixa, recusou-se a denunciar Vi, Powder e seus amigos.

Imagem via Riot Games

Em Piltover, os espectadores puderam ver personagens como Jayce, Viktor e Caitlyn. Jayce tentou defender o trabalho de sua vida com a Hextec e alegar inocência. Ele também trabalhou lado a lado com o assistente de Heimerdinger, Viktor. Os dois mostraram o potencial da Hextec para a Academia para ganhar seu apoio e mudar o futuro de Piltover.

O primeiro ato também introduziu Silco, indiscutivelmente o antagonista da série. Ele fez experimentos em cobaias usando um soro roxo, que aumenta a força de um indivíduo após o consumo. Vander tentou se render aos Executores para salvar Vi, mas Silco os interceptou e capturou Vander.

A série mostra que Vander e Silco tiveram uma conexão no passado, quando ambos tinham uma visão semelhante para Zaun. Os dois lutaram e seguiram caminhos separados, e sua conexão poderia continuar como um ponto de virada em todo o resto de Arcane.

Depois que Silco sequestrou Vander, Vi liderou uma missão de resgate ao complexo de Silco, criando um emocionante último episódio do primeiro ato. Embora Vi tenha dito a Powder para ficar de fora da ação, a irmã mais nova fez uma bomba de última hora com Hextec, que acabou saindo pela culatra e custando a vida da maioria de seus amigos, incluindo Vander (pelo menos por agora). O episódio termina com um Executor levando Vi embora, e Silco abraçando e incentivando Powder a causar estragos em Piltover.

Com base no pequeno teaser no final do último episódio, a história deve fazer os personagens crescerem em algum ponto de Arcane. Também pudemos ver mais alguns campeões como Warwick ou Urgot fazendo uma aparição no show.

O segundo ato de Arcane foi lançado exclusivamente na Netflix.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 13 de novembro.