O rework completo de Wukong deve chegar ao APT de League em janeiro

Estamos próximos do final de 2019 e o designer de campeão da Riot Games, Nathan “Lutzburg” Lutz, revelou hoje o resultado final do rework de Wukong, que deve ir agora para o PBE (Ambiente Público de Teste) do League of Legends.

Os principais objetivos da atualização do Macaco Rei são transferir parte do poder de Wukong do final do jogo para o início do jogo, além de ter poder durante toda a partida. A Riot também queria ter certeza de que a identidade de Wukong fosse mais do que um duelista trapaceiro que depende da mobilidade com seu estilo “bater e correr” de lutar.

Lutzburg também disse que os desenvolvedores não queriam colocar Wukong explicitamente na função de Lutador, pois desejavam fornecer diferentes builds viáveis ​​para itens de Lutador e Assassino. Os desenvolvedores reduzirão os custos de mana, adicionarão uma passiva poderosa e darão mais satisfação à sua ultmate.

Aqui está a lista oficial de alterações das habilidades:

Passivo – Pele de Pedra

Por três segundos depois de sair de arbustos ou de furtividade, Wukong ganha um escudo de dano físico igual a 12% de sua vida máxima. Este efeito pode ser utilizado uma vez a cada 10 segundos.

Q – “Wuju Strike”

Custo de mana reduzido de 40 para 25.

Recarga reduzida em um segundo em todos os níveis.

Dano ajustado para 1 Dano de Ataque +20/40/60/80/100 de dano (+.5 bônus de Dano de Ataque) de 10/40/70/100/130 (+ 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 de Dano de Ataque total).

W – “Warrior Trickster”

Agora, avança instantaneamente em direção ao cursor do jogador, em vez de teleportar em curto alcance.

O avanço tem 350 de alcance e 1200 de velocidade. NÃO pode passar por cima de paredes.

O clone agora é tratado como um campeão estacionário e atacará os inimigos próximos, priorizando o último inimigo atacado por Wukong.

Os ataques do Clone causam dano escalado de 60% a 100% do Dano de Ataque de Wukong, com base no nível da habilidade e aplicam efeitos de contato, mas não podem causar críticos.

O Clone parece idêntico à animação de Wukong, parece como se tivesse pressionado a tecla S.

A recarga aumentou para 24/21/18/15/12 segundos (a partir do momento do lançamento inicial) de 18/16/14/12/10 segundos (a partir do momento em que o clone desaparece).

A duração da furtividade foi reduzida para 1 segundo, de 1,5.

E – “Nimbus Strike”

Agora causa dano mágico em vez de físico, mas ainda aumenta com Dano de Ataque.

R – Ciclone

O número de golpes aumentou para cada 0,25 segundos de 0,5 segundos. O dano por golpes diminuiu pela metade para compensar.

Cada golpe agora aplica o Conquistador.

A taxa de dano aumentou para 1,15 de Dano de Ataque por segundo, de 1,1.

A velocidade de movimento bônus agora é de 30/40/50%, em vez de aumentar ao longo da duração.

O aumento de velocidade de ataque do E se renova enquanto R está ativo.

Wukong agora pode cancelar o R lançando outra habilidade ou relançando R.

A atualização chegará ao APT na primeira semana de janeiro, de acordo com Lutzburg. Como sempre, essas alterações estão sujeitas a alterações e todos os valores podem ser ajustados antes de se dirigir aos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 21 de dezembro.