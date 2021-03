O que é Glacieterno e quais campeões fazem melhor uso na 11ª temporada do LoL?

Glacieterno é um dos melhores itens Míticos para campeões do meio em League of Legends. Ele permite que você libere uma rajada de gelo para causar dano e lentidão aos inimigos pegos por ele. Mas apesar de ter ótimas estatísticas e um efeito poderoso, ele foi mal escolhido em comparação com outras opções de itens Míticos até recentemente.

Os fortalecimentos para Glacieterno na atualização 11.4 aumentaram a eficiência de ouro do item e definirão o meta no futuro. Uma das principais razões pelas quais o item é muito mais fácil de comprar agora é devido à sua árvore de construção ajustada. A Riot reduziu o custo total em ouro para combinar os itens de 1.250 de ouro para 450 de ouro e uma Gema Ardente. Com muitos jogadores encontrando-se apoiando com uma pequena quantidade de ouro na fase de rotas devido a jogadas agressivas ou emboscadas, trabalhar neste item Mítico será muito melhor por ter a capacidade de investir uma pequena quantidade de ouro em um Cristal de Rubi ou atualizá-lo para Gema Ardente antes de terminar o Glacieterno com 450 de ouro.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Glacieterno na 11ª temporada do LoL.

Quais estatísticas o Everfrost fornece?

O item concede 80 de Poder de Habilidade, 250 de Vida, 600 de Mana e 20 de Aceleração de Habilidade. Seu efeito ativo causa 125 (+ 35 por cento de PdH) de dano mágico em um cone e causa lentidão aos inimigos atingidos em 65 por cento por 1,5 segundos. Os inimigos no centro do cone, em vez disso, são enraizados pela mesma duração (Recarga de 20 segundos). Além disso, tem uma passivo Mítica que lhe dá 15 poder de habilidade para cada item Lendário que você adquire, tornando-o um ótimo item para se adquirir primeiro se você quiser algum poder de habilidade extra com cada item que você comprar depois.

O item pode ser melhorado por Ornn para conceder a você 20 de PdH, 100 de Vida, 200 de Mana e 5 de Aceleração de Habilidade adicionais. Com uma itemização completa de seis itens (sem botas), este item pode dar a você 75 de poder de habilidade extra, que pode ser ampliado pelo Capuz da Morte de Rabadon para dar a você um total de 101 de PdH.

O impacto de seus últimos fortalecimentos no meta do meio

O meta atual do LoL será abalado pelos fortalecimentos do Glacieterno. Campeões como Ahri, LeBlanc, Sylas, Veigar e Kassadin farão mais aparições tanto na fila solo quanto nos jogos competitivos.

O item dá a eles acesso a ótimas estatísticas além de um efeito incrível que causa 160 de dano base assim que eles o completam. Para campeões que dependem de destruir os inimigos, o dano extra pode fazer a diferença entre um abate e uma fuga com pouca Vida do oponente.

O tempo de recarga baixo no efeito de lentidão ou enraizamento permite que os assassinos façam seus combos facilmente. Campeões como Ahri ou LeBlanc podem acertar seu encanto ou corrente com muito mais facilidade e então causar muitos danos de seu combo, enquanto outros itens não oferecem essa possibilidade. Quando você chega aos estágios finais do jogo, tanto o dano quanto o efeito de lentidão do Glacieterno se tornam um grande problema para os inimigos lidar.

Como lidar contra campeões fazendo Glacieterno

Com o aumento da popularidade desse item entre os magos do meio, é importante saber como lidar com ele. Primeiro, você deve parar de escolher campeões imóveis entre aqueles que provavelmente farão Glacieterno, como Sylas, Ahri, LeBlanc, Veigar e outros que podem aparecer após seus recentes fortalecimentos. Se você fizer isso, terá dificuldade em lidar com campeões que podem desacelerar ou enraizar você e acompanhar sua explosão.

Se você se encontrou em uma situação em que está sendo punido pelo oponente com este item, você pode tentar adquirir alguma resistência ou tenacidade para diminuir o dano ou a duração do controle de grupo. Barreira Verdejante é um ótimo item no início do jogo, pois dá a você 25 de PdH e 25 de resistência mágica, que pode ser aumentada para 40 após 30 tropas abatidas. É um dos itens mais eficientes em ouro no jogo no início, tornando-o imparável contra aqueles que tentam explodi-lo, já que eles não terão penetração mágica para passar pela resistência mágica.

Quanto à escolha das botas, Passos de Mercúrio é uma opção sólida para torná-lo mais móvel, ao mesmo tempo que oferece resistência mágica e reduzir o controle de grupo. Enquanto a Barreira Verdejante pode ser adquirida apenas por campeões de PdH, Passos de Mercúrio pode ser adquirida por campeões de DdA e PdH, tornando-os um dos melhores itens de início de jogo se você precisar de maior movimento e resistência.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 06 de março.