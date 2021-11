O que é a Cintila em Arcane da Riot Games?

Estamos a apenas um ato da conclusão emocionante da série de animação de sucesso da Riot Games, Arcane, e ainda assim as pessoas ainda estão cambaleando depois de como o segundo ato terminou.

Nos dois últimos atos, os personagens principais de Piltover e Zaun existiram separadamente. No episódio seis, no entanto, alguns personagens principais de ambos os lados finalmente se encontraram. No entanto, faz sentido que as coisas estejam se encaixando, já que estamos nos aproximando da última parte da série.

Ao longo do show, um ponto importante da trama que tem sido a força motriz para a maioria dos principais antagonistas e protagonistas foi o misterioso líquido roxo brilhante conhecido como Cintila. Mas o que é este líquido perigoso e por que ele é tão importante para a história geral de Arcane?

No programa, Cintila é uma substância parecida com um soro que pode ser usada esfregando-a na pele ou bebendo o líquido de um frasco ou recipiente. Após a ingestão, o sujeito receberá um aumento temporário de força e velocidade sobre-humanas, enquanto também ganha um aumento temporário no tamanho do corpo. Também afeta o usuário imediatamente, tornando-se uma ferramenta perfeita para a batalha.

Infelizmente, os efeitos colaterais são igualmente impressionantes. Depois de exaurir os efeitos da Cintila, o usuário acabará desenvolvendo um vício paralisante da substância, se usada de maneira inadequada. Eles também podem obter cicatrizes e protuberâncias permanentes em seu corpo após a transformação, e outros também podem ficar mais fracos em certas circunstâncias após não tomar o soro por um longo tempo.

No show, Cintila é feita pelo cientista pessoal de Silco e campeão de League of Legends, Singed. A mistura é vista no primeiro episódio, onde é fornecida a um rato de teste por meio de seu suprimento de água. Um pobre gato é colocado em um tanque com o roedor recém-transformado, e é brutalmente morto.

Há provas, no entanto, de que você pode tomar Cintila em quantidades limitadas sem muitos efeitos colaterais negativos. Por exemplo, a mão direita e músculos de Silco, Sevika, usa o soro para alimentar seu braço mecânico. Ela injeta o líquido no maquinário o suficiente para dar-lhe um rápido impulso de força, mas não de modo que pudesse sobrecarregar suas emoções ou capacidade de tomar decisões inteligentes.

Cintila provavelmente terá um papel maior no último ato de Arcane, já que Silco a usará para fornecer energia para sua gangue crescente de Zaunitas descontentes. Com o poder do soro, ele e seu grupo tentarão quebrar o delicado equilíbrio entre o mundo brilhante de Piltover e o ponto fosco e sombrio de Zaun.

