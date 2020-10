O que cada equipe precisa fazer para chegar à fase de mata-mata no Mundial 2020

O evento principal do Campeonato Mundial de League of Legends de 2020 está bem encaminhado. Na verdade, com cada equipe tendo disputado três partidas, a fase de grupos está exatamente na metade do caminho.

Embora seja impossível para qualquer equipe estar completamente fora da disputa pela fase eliminatória, as três equipes com 0-3 estão muito perto disso e seu destino não está mais em suas próprias mãos. Se a PSG Talon, TSM e Unicorns of Love quiserem chegar à fase eliminatória, eles precisarão vencer todos os jogos restantes e esperar que outras equipes em seu grupo vacilem.

Por outro lado, as duas equipes que ficaram invictas em seus três primeiros jogos, Top Esports e Damwon Gaming, só precisam obter mais uma ou duas vitórias para solidificar uma vaga nas quartas de final do Mundial 2020.

Com 16 equipes ainda na competição, há muitos cenários para cada equipe enquanto se esforçam para chegar à fase final de oito equipes. Aqui está um resumo do que cada equipe precisa fazer para chegar à fase eliminatória do Mundial 2020.

Grupo A

G2 Esports (2-1)

A G2 está empatada no topo do Grupo A com 2-1. Embora a G2 controle seu próprio destino, eles não têm tanta liberdade de ação quanto os outros líderes de grupo.

Vencer duas das próximas três partidas, independente de quem derrote, garantirá a vaga na próxima fase. Mas há uma maneira de eles conseguirem vencer com apenas uma vitória e sem desempate.

Se a Suning vencer o resto de seus jogos, terminando com 5-1, a G2 pode chegar lá vencendo apenas um jogo. Com uma vitória sobre a Machi Esports ou a Team Liquid, a G2 se classificaria se o time que derrotou conseguisse roubar a vitória do time para o qual perdeu.

Por exemplo, se a G2 derrotar a Machi e a Machi derrotar a Liquid, a Machi e a Liquid teriam hipoteticamente 2-4. Isso permitiria à G2 avançar com apenas 3-3.

Suning (2-1)

Empatada com a G2 no topo do Grupo A, a Suning tem um caminho idêntico para a fase eliminatória.

Se a Suning vencer dois dos próximos três jogos, eles avançam automaticamente. Mas se vencerem apenas um jogo e a G2 for de 5-1, eles precisarão do time que tem atualmente 1-2 vencendo o outro time que está com 1-2 atualmente.

Machi Esports (1-2)

Se a Machi vencer o resto de seus jogos, terminando em 4-2, eles garantem uma vaga na próxima fase.

Se eles conseguirem apenas duas vitórias, no entanto, eles precisarão que a G2 ou a Suning percam todos os seus jogos restantes para avançar para a próxima rodada sem nenhum cenário de desempate.

Team Liquid (1-2)

Semelhante à Machi, o 1-2 de Liquid não significa que eles não controlam seu próprio destino. Se vencerem todos os três jogos restantes e fizerem 4-2, eles avançam.

Se eles só conseguirem somar duas vitórias em seus próximos três, eles precisarão que a G2 ou a Suning percam o resto de seus jogos para sair do grupo sem nenhum desempate.

Grupo B

Damwon Gaming (3-0)

Com um caminho tão fácil quanto você pode imaginar, o recorde de 3-0 da Damwon significa que eles só precisam vencer a Rogue para se classificar para a próxima rodada.

Embora um recorde de 4-2 não garanta a qualificação, derrotar a Rogue evitaria um empate potencial a três no topo do Grupo B, dando a Damwon uma vaga na fase eliminatória.

Fora isso, qualquer combinação de duas vitórias daria a Damwon um lugar. Mesmo com apenas uma vitória, seriam necessárias três vitórias consecutivas da Rogue para colocar a Damwon em uma situação de desempate.

JD Gaming (2-1)

A JDG também controla seu próprio destino. Se vencerem, eles chegarão à fase de eliminatórias. Mas mesmo que não o façam, existem apenas alguns cenários que podem resultar na impossibilidade de o fazerem.

Com a Rogue com 1-2, a JDG simplesmente precisa vencer um ou dois jogos e esperar que a Rogue não consiga se esgueirar à frente deles na classificação.

Rogue (1-2)

A Rogue pode estar caída, mas não está fora. Sentada a apenas um jogo da JDG, a Rogue ainda pode chegar à fase eliminatória sem qualquer desempate.

Se a Rogue vencer seus próximos três jogos e a JDG perder dois ou a Damwon perder todos os três jogos, a Rogue avançará.

Mesmo que ganhe apenas dois dos próximos três jogos, a Rogue pode avançar se a JDG perder todos os jogos restantes. Isso deixaria a Rogue com 3-3 e a JDG com 2-4.

Fora isso, existe o potencial de haver uma situação complicada de desempate se a Rogue fizer 3-3 e a JDG apenas terminar com mais uma vitória. Em seguida, as duas equipes precisariam se enfrentar para determinar quem avançaria.

Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de as três melhores equipes do grupo terminarem em 4-2, criando um cenário de desempate de três vias. Para que isso acontecesse, a Rogue precisaria vencer. Além disso, a Damwon teria que vencer apenas mais um jogo e a JDG teria que derrotar a Damwon e a PSG Talon, mas perder para Rogue.

PSG Talon (0-3)

A PSG Talon ainda não foi eliminada, tecnicamente, mas as chances certamente não estão a seu favor. Para a PSG se qualificar, eles precisam vencer os três jogos restantes para chegar a 3-3.

Além disso, a equipe precisaria que a JDG perdesse todos os jogos restantes e a Damwon precisaria derrotar a Rogue pela segunda vez. Isso colocaria a JDG e a Rogue em 2-4.

Grupo C

Fnatic (2-1)

A Fnatic está empatada com duas outras equipes pela primeira posição do Grupo C. Se vencerem todos os jogos restantes, avançarão. Mas se eles perderem um, eles podem terminar em um desempate de três vias marcando 4-2.

Esse desempate poderia ser evitado se a Fnatic ganhasse dois jogos e obtivesse um pouco de ajuda da TSM. Se a TSM vencesse a Gen.G ou a LGD Gaming, a Fnatic se classificaria com 4-2 sem nenhum desempate envolvido.

Gen.G (2-1)

A Gen.G tem uma situação idêntica à Fnatic. Se vencerem, estão dentro. Se conseguirem vencer apenas duas das próximas três partidas, precisarão de um pouco da ajuda da TSM para se classificar.

Ao mesmo tempo, todas as três equipes com 2-1 poderiam entrar com apenas uma vitória, mas isso exigiria um conjunto específico de resultados. Se alguma das equipes atuais com 2-1 perder o restante de seus jogos e uma das outras equipes vencer todos os jogos restantes, uma das três equipes se classificará com 3-3.

LGD Gaming (2-1)

A maneira mais segura da LGD se qualificar é ganhar o restante de seus jogos. Mas, assim como a Gen.G e a Fnatic, a equipe poderia, hipoteticamente, chegar à fase eliminatória com apenas mais uma ou duas vitórias.

Para que a LGD conseguisse mais duas vitórias, eles precisariam da TSM derrotando a Gen.G ou a Fnatic. Para que eles conseguissem vencer com apenas uma vitória, eles precisariam da Fnatic ou da Gen.G terminando com 2-4, enquanto o outro time vencia em 5-1.

TSM (0-3)

Sem nenhuma vitória no momento, a TSM não tem como chegar à fase eliminatória sem um desempate.

Mesmo que eles ganhem seus jogos restantes, o melhor que a TSM pode conseguir é 3-3. Embora isso os colocasse em posição de igualar com outro time em segundo lugar no grupo, eles ainda estariam empatados.

Para a TSM entrar, eles precisam de uma das equipes restantes com 2-1 vencendo as outras duas equipes com 2-1. Isso colocaria essa equipe em 4-2.

A partir daí, as duas equipes restantes teriam 2-3, supondo que perderam para a TSM. Uma vez que essas equipes jogassem entre si, uma equipe estaria em 2-4 e a outra estaria empatada com a TSM em 3-3.

Grupo D

Top Esports (3-0)

Com 3-0, a Top Esports está em situação idêntica à Damwon. Tudo o que eles precisam fazer para se qualificar é vencer a FlyQuest, evitando que o time com 1-2 tenha qualquer chance de chegar ao 4-2.

Para a TES, conseguir duas ou três vitórias seria apenas a cereja do bolo, solidificando sua posição como a melhor equipe do grupo.

DRX (2-1)

A DRX não ganhou todos os seus jogos, mas eles não precisam vencer para passar para a próxima rodada. Na segunda posição qualificatória do Grupo D, eles só precisam manter a liderança contra a FlyQuest.

Vencer todos os jogos restantes garantiria à DRX um lugar na fase de mata-mata. Mas mesmo com duas vitórias, a DRX pode sobreviver, desde que a FlyQuest não ganhe todas as partidas restantes. Isso colocaria ambas as equipes em 4-2 e exigiria um desempate.

Dado o fraco desempenho da Unicorns of Love no Mundial, o jogo da DRX contra a FlyQuest poderia determinar como esse grupo se desenrolaria.

FlyQuest (1-2)

A FlyQuest é a maior curinga do Grupo D. Eles estão apenas 1-2, mas existem várias maneiras de se voltarem para o grupo.

A FlyQuest ganhando seus próximos três jogos e a DRX perdendo dois jogos é a maneira mais fácil para a FlyQuest entrar. Mas eles podem seguir em frente se vencerem e a TES perder todos os seus jogos restantes.

Fora isso, a FlyQuest poderia entrar furtivamente ganhando dois de seus jogos se a DRX perder o resto de seus jogos.

Unicorns of Love (0-3)

A Unicorns of Love ainda não foram tecnicamente eliminados, mas as chances de eles entrarem no jogo de chaves são extremamente baixas. Para eles seguirem em frente, eles têm uma rota idêntica à PSG Talon.

Para se qualificar, eles precisam vencer todos os três jogos restantes para ficar com 3-3. Além disso, eles precisarão que a DRX perca todos os jogos restantes e a TES precisará derrotar a FlyQuest pela segunda vez. Isso deixaria a DRX e a FlyQuest com 2-4.

O Mundial 2020 recomeçou hoje, 8 de outubro, às 05h00.

