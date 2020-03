O modo de jogo Todos por Um retornará com a Atualização 10.6 no final deste mês

O modo de jogo Todos por Um do League of Legends está voltando no final deste mês e agora está disponível no APT para quem quer já quiser experimentar.

Como o próprio nome sugere, o modo de jogo Todos por Um coloca todos os cinco jogadores em um time com o mesmo campeão. No lugar das escolhas de campeão, os jogadores votam no campeão que eles gostariam de jogar antes do início de uma partida. Depois que todos escolherem seu campeão favorito, cada personagem terá a chance de ser escolhido com base em quantos jogadores votaram neles.

One For All will be back in patch 10.6.

O Todos por Um agora usará um estrutura de balanceamento por campeão semelhante ao ARAM e URF, onde cada campeão é aprimorado com base em seu estilo de jogo e pontos fortes específicos. Esta será a primeira vez que o Todos por Um retornará como um modo de jogo rotativo desde março de 2018, então todos os novos campeões ou retrabalhos lançados após o retorno mais recente do modo de jogo serão incluídos na próxima atualização.

A atualização 10.6 está programada para ser lançada nos servidores ativos na quarta-feira, 18 de março. Até então, os fãs do jogo podem experimentar o modo Todos por Um no APT do League, a partir de hoje,

Logo após o modo de jogo chegar ao servidor de teste, os jogadores começaram a relatar falhas no jogo depois de fazerem fila para o modo Todos por Um. A Riot aconselhou os jogadores a evitar filas para o jogo enquanto trabalham em uma correção. Os fãs podem esperar que os problemas sejam corrigidos em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 04 de março.