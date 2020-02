O Conjunto 3 do Teamfight Tactics recompensará os jogadores por “se aprofundarem” em uma característica específica e arrumará o ritmo no início do jogo

A Ascensão dos Elementos de Teamfight Tactics ainda tem mais de um mês de vida útil, mas a Riot já está olhando como pode melhorar a experiência do jogador com o conjunto três.

O diretor de design do League of Legends, Andrei “Meddler” van Roon, discutiu o estado do autobattler no post de hoje do Dev Corner, descrevendo várias lições que os desenvolvedores aprenderam no segundo conjunto. Com o lançamento do terceiro conjunto previsto para meados de março, o tempo certamente é essencial.

Andrei van Roon on Twitter Refinements to Clash for full launch (date on that soon!), plus more throughout the year Looking at top lane impact (preseason didn’t hit the mark as hoped) TFT changes will be light in Feb (meta’s good and we’re working on mobile client + new set) https://t.co/ncani18rF8

A Ascensão dos Elementos incentivou composições de equipe que usavam vários bônus e sinergias de diferentes características, em vez de se concentrar em uma ou duas. Simplesmente não valia a pena investir tempo em ganhar um bônus de seis unidades com dano esmagador. Os desenvolvedores do TFT planejam recompensar os jogadores por “se aprofundarem” em uma característica específica que usa seis unidades ou mais.

E com os campeões Invocadores gerando toneladas de unidades adicionais, o tabuleiro geralmente fica agitado e difícil de acompanhar. Os desenvolvedores da Riot estarão “cientes” disso daqui para frente, para evitar partidas difíceis de entender.

Algumas questões adicionais que a Riot abordará no conjunto três incluem ajustar o grau em que a regeneração de vida e a armadura diminuem o ritmo do jogo no início e darão mais importância às características e feitiços que proporcionam uma jogabilidade interessante.

Como os desenvolvedores estão se preparando para o lançamento em três de março, as alterações de fevereiro no TFT se concentrarão em ajustes de balanceamento menores. As unidades de luz receberão um pequeno enfraquecimento, os glaciais podem ser fortalecidos e os desenvolvedores podem experimentar remover completamente a Espátula dos carrosséis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 31 de janeiro.