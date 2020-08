Novo recurso de dados e estatísticas está chegando a League of Legends

Depois de 10 longos anos, o momento chegou.

A Riot vai adicionar um recurso com dados e estatísticas de todos os campeões de League of Legends e suas habilidades ao PBE, o servidor de testes do jogo.

Cada habilidade passa a incluir uma lista completa de dados e estatísticas relevantes, incluindo Dano, porcentagem total de Dano de Ataque e Poder de Habilidade, Tempo de Recarga e custo de Mana. As informações vão aparecer em amarelo, do nível mais baixo para o mais alto, ao passar o mouse sobre a habilidades.

This should be on PBE soon for all champions. 🙂 pic.twitter.com/OuV2hJo7xr — Reina Sweet (@ReinaSweet) August 18, 2020

Antes, era preciso que os jogadores do LoL recorressem a sites de terceiros para dados mais detalhados. As notas de atualização da Riot, divulgadas a cada duas semanas, passam uma boa ideia do funcionamento de cada campeão, mas não há uma lista completa em lugar nenhum do jogo.

O novo recurso deve ajudar os jogadores a entenderem melhor seus campeões favoritos, quando devem trocar na fase de rotas, quando devem investir em lutar ou quando atingem seu pico de poder.

Os jogadores de Dota 2 já se acostumaram com o recurso, o que pode ter influenciado os desenvolvedores da Riot. Reina “Reinboom” Sweet, designer técnica do LoL, está trabalhando na ferramenta e confessa que jogava “muito Dota”.

A novidade deve estar no PBE “em breve”, segundo Reinboom.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 19 de agosto.