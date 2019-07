Novas propriedades antiescudo adicionadas a habilidades de Renekton e Blitzcrank no PBE do LoL

A Riot Games fez algumas mudanças significativas às habilidades de Renekton e Blitzcrank no PBE, o servidor de testes de League of Legends, nos últimos dias, e algumas delas trazem novas propriedades de quebra de escudo ao Summoner’s Rift.

Primeiro, nosso Golem a Vapor favorito vai receber grandes mudanças em sua ultimate, Campo Estático. A ultimate não vai mais causar choque elétrico a inimigos aleatórios, mas agora ele pode dar um ataque básico em um inimigo para marcá-lo. Depois de um segundo, o inimigo sofre um choque elétrico que causa dano mágico.

A parte ativa da ultimate é parecida com a original, exceto pelo fato de que agora quaisquer oponentes dentro do raio terão seus escudos destruídos, além do dano mágico e de serem silenciados por 0,75 segundo.

Enquanto isso, a habilidade do W de Renekton, Predador Desumano, também recebeu uma propriedade de quebra de escudo: quando ele tiver 50 de Fúria, ativar a habilidade agora também vai destruir qualquer escudo que o alvo tiver. Ele também vai causar um pouco de dano e atordoar o alvo por 1,5 segundo.

As novas propriedades quebra-escudo podem ser de grande importância contra certas composições, especialmente considerando quantos escudos há no jogo. Por exemplo, o escudo da Convergência Paralela de Ekko pode ficar enorme nos estágios finais do jogo. Mas se um Blitzcrank conseguir puxá-lo e usar a ultimate, o escudo se vai e ele fica vulnerável ao resto do time normalmente.

Todas as mudanças, é claro, estão em testes no PBE no momento e talvez nem cheguem aos servidores principais. Se chegarem, porém, pode, vir em uma das próximas atualizações.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 02 de julho.