Nova linha de skins PsyOps chega com a atualização 10.18 do LoL

Preparem as carteiras novamente, fãs de League of Legends. A nova linha de skins PsyOps, temática de espionagem, chega ao jogo nesta semana, com a atualização 10.18.

A Riot Games vai disponibilizar um total de 7 novas skins para comemorar o lançamento da linha PsyOps. Sona, Vi, Shen, Master Yi e Ezreal receberão os novos cosméticos PsyOps desta atualização.

Entre a linha nova, a skin de Sona é a Lendária, com nova narração, e se transforma depois de desbloquear a ultimate. Sona PsyOps vai custar 1.820 RP, enquanto as outras skins da linha serão vendidas por 1.350 RP. Sona, Vi, Shen e Master Yi PsyOps também terão cromas vendidas separadamente.

Ezreal é quem terá a sorte de receber a skin de Prestígio da vez. Ezreal PsyOps Edição de Prestígio poderá ser desbloqueado no LoL por 2.000 emblemas do evento enquanto o evento PsyOps estiver no ar.

Também nesta atualização, será lançado Ziggs Hextec, disponível para criação na aba de Espólios por 10 gemas. Na nova skin de Ziggs, o Especialista em Hexplosivos ganha um chapéu azul e roxo, óculos temáticos, e atira bombas brilhantes em seus ataques.

A atualização 10.18 chega aos servidores ativos amanhã de manhã, mas as novas skins só devem ser disponibilizadas em 3 de setembro. O modo Todos Por Um de League of Legends vai voltar para o jogo com o evento PsyOps no mesmo dia.

