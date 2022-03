Notas da atualização 12.5 de League of Legends

Escrito em parceria com Gamer Sensei.

A Dot Esports se uniu aos grandes cérebros da Gamer Sensei para dissecar a atualização 12.5 de League of Legends, detalhar todas as principais mudanças de balanceamento e oferecer algumas informações extras sobre o meta.

Gamer Sensei é um serviço que oferece sessões de coaching remoto para 18 jogos diferentes, incluindo LoL. Para o resumo das notas da atualização desta semana, os treinadores Nicholas “NicoThePico” Korsgård, Michael “Veteran” Archer, Nikolay “Vethorm” Angelov, Justin “JalYt Justin” Robbins e Tim “Coach Nalu” Hostnik juntaram suas cabeças para discutir as mudanças que chegaram aos servidores ativos na quarta-feira, 2 de março.

Aqui estão as notas da atualização 12.5 do Lol.

Campeões

Ahri

Imagem via Riot Games

W – Fogo de Raposa

Dano: 60/85/110/135/160 (+30% de PdH) ⇒ 50/75/100/125/150 (+30% de PdH)

Custo de mana: 25 ⇒ 30

E – Encanto

Custo de mana: 50 ⇒ 60

Visão do treinador do Gamer Sensei

As mudanças na Ahri “definitivamente vão diminuir seu ritmo para não ser uma campeã tão imprudente”, de acordo com Vethorm. Na atualização 12.5, os jogadores que escolherem Ahri terão que ser “um pouco mais cuidadosos” quando iniciarem, pois não terão tanto dano. Mas Ahri “ainda será viável para lutas de equipe devido à sua habilidade de pick-off e ao reset que ela tem”.

Veteran não está convencido de que as mudanças farão muita diferença, no entanto. “A principal eficácia de Ahri é o Encanto no meio do jogo, não na fase de rotas”, disse ele. “O W muda o alvo da fase de rotas dela, e quando você precisar do seu Encanto (E, a segunda mudança) para as lutas, você terá itens de mana, então os custos de mana não são a mudança para reduzir o poder dela.” Essas mudanças, segundo a treinadora, “não devem mudar sua prioridade”.

O treinador Nalu acrescentou que este é “um enfraquecimento placebo que não afeta os bons jogadores de Ahri, e houve o desenvolvimento de uma nova itemização de Ahri de DdA que não foi tocada nesta atualização, o que significa que ela ainda será muito boa.”

Gwen

Imagem via Riot Games

Passiva – Mil Retalhos

Dano máximo contra monstros: 10 (+25% de PdH) ⇒ 10 (+15% de PdH)

E – Avanço Afiado

Alcance de ataque adicional: 100 ⇒ 50

Visão do treinador do Gamer Sensei

As mudanças em Gwen visam especificamente o jogo profissional, onde ela “rapidamente se tornou uma das campeãs de maior prioridade”, de acordo com JalYt Justin. “Sua flexibilidade na fase de seleção, limpeza rápida da selva e forte capacidade de luta no meio e no final do jogo a tornaram um marco nos jogos profissionais recentes”, explicou ele. “Acredito que essas mudanças ajudarão bastante a reduzir a presença profissional de Gwen no jogo, e jogadores de todos os níveis certamente sentirão o enfraquecimento de alcance de ataque adicional em seu E.”

Gwen agora terá “muito mais dificuldade em perseguir alvos e terá que ficar mais próxima”, disse JalYt Justin. “Infelizmente, a taxa de vitórias e a presença da fila solo (já média) de Gwen também provavelmente cairão como resultado dessas mudanças.”

As mudanças, acrescentou Veteran, também podem anular as vantagens que Gwen tem sobre campeões como Shen e Renekton na rota. “Shen tem acesso mais fácil a trocas agora e Renekton tem acesso mais fácil a all-ins”, disse ele. “Qualquer tipo de all-in ou troca rápida que era proibida antes agora é mais fácil, mas o alcance não é um problema tão grande quanto sua velocidade de ataque, e isso já foi visado em uma atualização anterior. Ela ainda vai trocar em cenários estendidos. Até que eles enfraqueçam o W de Gwen, ela continuará sendo uma das campeãs mais fortes do jogo.”

Kennen

Imagem via Riot Games

W – Surto Elétrico

Dano mágico adicional de ataque básico com o máximo de acúmulos: 20/30/40/50/60 (+60/70/80/90/100% de DdA adicional) (+25% de PdH) ⇒ 35/45/55/65/75 (+80/90/100/110/120% de DdA adicional) (+35% de PdH)

Visão do treinador do Gamer Sensei

As mudanças no W de Kennen não apenas aumentarão o PdH do campeão, mas também seu DdA. Isso, de acordo com Vethorm, poderia levar a um “renascimento do Kennen de DdA” e torná-lo mais “flexível para preencher a necessidade de DdA ou PdH, dependendo da composição”.

Esta é uma “direção de balanceamento muito boa”, acrescentou Veteran. “Eu gosto dessa mudança porque a rota de Kennen tem sido um problema para ele, e isso melhora esse aspecto enquanto ainda o deixa vulnerável por ter que acumular sua passiva para ter acesso a ela”, explicou ele.

Master Yi

Imagem via Riot Games

Q – Ataque Alpha

Dano: 25/60/95/130/165 (+90% de DdA), reduzido em 75% em acertos subsequentes no mesmo alvo ⇒ 30/60/90/120/150 (+60% de DdA), reduzido em 75% em acertos subsequentes no mesmo alvo

Dano adicional de acertos críticos: 60% (+ porcentagem de Dano de Acerto Crítico adicional) ⇒ 50% (+ porcentagem de Dano de Acerto Crítico adicional)

[Novo] Cada marca do Q – Ataque Alpha agora aplica efeitos ao contato, incluindo o E – Estilo Wuju (efeitos ao contato de acertos subsequentes também são reduzidos em 75%) [Atualização] A Redução do Tempo de Recarga do Q – Ataque Alpha com ataques agora diminui com Aceleração de Habilidade. Por exemplo, se o Master Yi tem 100 de Aceleração de Habilidade, cada acerto passa a reduzir o Tempo de Recarga em 0,5s (em vez de 1).

Cada marca do Q – Ataque Alpha agora aplica efeitos ao contato, incluindo o E – Estilo Wuju (efeitos ao contato de acertos subsequentes também são reduzidos em 75%) A Redução do Tempo de Recarga do Q – Ataque Alpha com ataques agora diminui com Aceleração de Habilidade. Por exemplo, se o Master Yi tem 100 de Aceleração de Habilidade, cada acerto passa a reduzir o Tempo de Recarga em 0,5s (em vez de 1). [Atualização] O tempo de conjuração do Q – Ataque Alpha não conta mais contra as durações ativas do E – Estilo Wuju e R – Highlander (similar ao W – Meditar)

O tempo de conjuração do Q – Ataque Alpha não conta mais contra as durações ativas do E – Estilo Wuju e R – Highlander (similar ao W – Meditar) [Atualização] Master Yi consegue ativar E – Estilo Wuju e R – Highlander durante seu Q – Ataque Alpha agora

E – Estilo Wuju

Dano verdadeiro: 30/40/50/60/70 (+35% de DdA adicional) ⇒ 30/38/46/54/62 (+35% de DdA adicional)

Visão do treinador do Gamer Sensei

Essas mudanças afastam Master Yi de sua itemização padrão de letalidade para se concentrar mais em itens ao contato. A letalidade do campeão estava lhe dando “boa pressão inicial, mesmo que ele seja mais forte na fase final do jogo”, disse Veteran.

Mas as mudanças tornam Master Yi “extremamente quebrado”, de acordo com o treinador. A partir de agora, o campeão se inclinará para itens como Mata-Cráquen, Espada do Rei Destruído, Lâmina da Fúria de Guinsoo e Limite da Razão.

Miss Fortune

Imagem via Riot Games

W – Desfilando

[Atualização] Miss Fortune agora surge com a quantidade máxima de Velocidade de Movimento concedida pelo passivo de Desfilando

Visão do treinador do Gamer Sensei

Embora essa mudança seja menor, ela pode ter um impacto significativo na campeã. “Muitas pessoas não sabiam que você tinha que usar o W fora da base (aparecia em quase todas as sessões de treinamento de MF), então isso aleatoriamente dará a ela um pequeno impulso de taxa de vitória”, explicou Veteran.

Samira

Imagem via Riot Games

Crescimento de Vida: 88 ⇒ 94

Vida no nível 18: 2.026 ⇒ 2.128

Crescimento de armadura: 3 ⇒ 3,5

Armadura no nível 18: 77 ⇒ 85.5

R – Gatilho Infernal

Temp ode Recarga: 8s ⇒ 5s

Visão do treinador do Gamer Sensei

Essas mudanças podem dar a Samira, que é tradicionalmente conhecida por ser uma “ameaça de fila solo de bola de neve”, algum “poder de permanência” extra em lutas onde ela seria abatida, de acordo com JalYt Justin. “Isso, junto com seu tempo de recarga reduzido, também significa que ela pode realmente conseguir várias ultimates em uma única luta em equipe, o que será extremamente impactante para jogadores de Samira com bom posicionamento e tempo de iniciação”, disse ele. “Esses não são os maiores fortalecimentos para Samira de todos os tempos e eles não abordam suas principais fraquezas, mas ela deve se sentir muito melhor nas mãos de bons jogadores de Samira.”

Um dos problemas de Samira é que ela muitas vezes perde muita Vida antes do all-in, tornando-a uma “valentona de lane que não se sai realmente bem na lane”, acrescentou Veteran. “Em última análise, porém, o crescimento da Vida/crescimento da armadura é uma maneira preguiçosa de corrigir esse problema, disse ele. “Jinx ainda é o problema real que precisa ser resolvido, em vez de mudanças incrementais dadas a campeões como Samira, que perdem muita Vida contra ela antes que possam ser úteis.”

Seraphine

Imagem via Riot Games

W – Som Envolvente

Custo de mana: 50/70/90/110/130 ⇒ 50/60/70/80/90

Tempo de recarga: 26/25/24/23/22s ⇒ 28/26/24/22/20s

Escudo: 75 – 225 (níveis 1 a 18) (+45% de PdH) ⇒ 60/80/100/120/140 (+40% de PdH)

Escudos de aliados: 50 – 150 (níveis 1 a 18) (+30% de PdH) ⇒ 60/80/100/120/140 (+40% de PdH) (Atenção: aliados agora recebem a mesma quantidade de Escudo que a Seraphine)

Cura (se já estiver protegido): 5% (+1,125% a cada 100 de PdH) de Vida perdida por aliado dentro do alcance ⇒ 5/5,5/6/6,5/7% (+0,75% a cada 100 de PdH) de Vida perdida por aliado dentro do alcance

E – Ritmo Contagiante

Tempo de recarga: 13/12/11/10/9s ⇒ 11/10.5/10/9.5/9s

Visão do treinador do Gamer Sensei

Essas mudanças devem fortalecer a Seraphine suporte, de acordo com JalYt Justin. “Quarenta de mana reduzido e menos dois segundos em seu tempo de recarga no nível máximo no W serão muito fortes para trocas e lutas em equipe mais tarde no jogo, e dois por cento de cura extra ao lado desses fortalecimentos aumentarão sua utilidade como suporte de cura no meio e final do jogo, ” ele disse. “O tempo de recarga do E reduzido no nível um também significa que ela terá mais proteção e segurança na fase de rotas, que é onde ela é tradicionalmente mais fraca.”

Escudo pessoal (o único efraquecimento para seu kit nesta atualização) não faz muita diferença na rota do meio, “especialmente se a cura estiver aumentando em cima disso”, acrescentou Veteran. “Os escudos de aliados e fortalecimentos de recarga fazem disso uma grande vitória para os jogadores de Seraphine em todas as funções.”

Xin Zhao

Imagem via Riot Games

E – Investida Audaciosa

Tempo de Recarga: 11s ⇒ 12s

R – Guarda Crescente

Duração da invulnerabilidade: 5s ⇒ 4s

Visão do treinador do Gamer Sensei

Um “monstro para se lidar” tanto no jogo profissional quanto no amador, Xin Zhao está “muito atrasado” para receber um enfraquecimento, de acordo com o NicoThePico. “Finalmente estamos conseguindo, e é bastante duro”, disse ele. “Aumentar o tempo de recarga no E, Investida Audaciosa em um segundo será instantaneamente sentido pelos jogadores do Xin e afetará o poder de se manter próximo em lutas de equipe e duelos. A maior mudança de jogo, no entanto, é a Duração da Invulnerabilidade do R, Guarda Crescente. Para simplificar, isso significa que Xin morre mais rápido em lutas e que os jogadores de Xin precisam ser mais inteligentes sobre o uso de sua ultimate.”

Por um longo tempo, os jogadores foram capazes de usar “preventivamente” sua ultimate por causa da longa duração da invulnerabilidade, “mas isso provavelmente mudará e está aumentando o requisito de habilidade para o campeão”, acrescentou NicoThePico. “No geral, não sou fã do aumento gradual da invulnerabilidade e incompetência no jogo, e me deixa muito feliz que a Riot finalmente esteja procurando maneiras de reduzir isso.”

Itens

Quebracascos

Passiva – Invasão Pirata

Armadura e resistência mágica adicionais: 20-60 (níveis 1-18) ⇒ [20-60 (níveis 1-18) para usuários de ataque corpo a corpo/10-30 (níveis 1-18) para usuários de ataque à distância]

Armadura e resistência mágica adicionais de supertropas e tropas de cerco: 60 – 180 (níveis 1 a 18) ⇒ [60 – 180 (níveis 1 a 18) para usuários de ataque corpo a corpo/30 – 90 (níveis 1 a 18) para usuários de ataque à distância]

Visão do treinador do Gamer Sensei

O Quebracascos rapidamente se tornou um “item de grande problema” no jogo, especialmente para os campeões do topo de longo alcance, de acordo com NicoThePico. Esse enfraquecimento basicamente reduz pela metade todos os bônus para campeões à distância, o que significa que o item “continua tão forte quanto antes para usuários corpo a corpo, reduzindo a força para usuários à distância”. Em termos de como essa mudança afetará o meta, o treinador acredita fortemente que “isso terá um impacto instantâneo na utilização em jogos profissionais e amadores para usuários de longo alcance, o que também torna mais interessante quando jogadores de longo alcance ainda optam por obtê-lo.”

O item ainda é “super eficiente em ouro” e continuará sendo comprado pelos topo, acrescentou o treinador Nalu. “Mas o número de campeões de DdA do meio que o fazem provavelmente diminuirá. Os jogadores estavam comprando pela eficiência do ouro e ainda está lá, pois as estatísticas básicas não foram atingidas”, disse ele.

