Nem um único torcedor do LoL previu completamente o Bolão do Mundial 2021

Pela primeira vez desde 2018, nem mesmo um fã de League of Legends conseguiu escolhas perfeitas no Bolão do Mundial, em Lolesports.com, deste ano.

Ontem, a partida final do torneio viu a EDward Gaming da LPL destronar a atual campeã mundial, DWG KIA em uma batalha épica de cinco jogos. O único jogador que tinha escolhas perfeitas no Bolão selecionou a DWG KIA como vencedora da série. No entanto, com a vitória histórica da EDG, todas as finalizações do Bolão em todo o mundo foram frustradas.

À medida que o torneio avançava, mais fãs do LoL viram seus sonhos de um Bolão perfeito minguarem. A fase de grupos separou muitas das tentativas deste ano, e prever os resultados de todos os quatro grupos foi uma tarefa difícil para todos, exceto 48 jogadores de quase 8 milhões. No ano passado, apenas oito jogadores do Bolão previram corretamente o torneio de 2020.

Notavelmente, o único jogador a chegar à grande final do Mundial com escolhas perfeitas no Bolão do Lolesports.com tem controle total sobre a segunda camada de jogadores na tabela de classificação do site. Um total de 119 jogadores habitam a terceira camada da tabela de classificação, embora nenhuma entrada tenha sido perfeita.

A comunidade do LoL terá a chance de se redimir no próximo ano, quando o Campeonato Mundial chegar à América do Norte para encerrar a temporada de 2022.

Com o Campeonato Mundial no espelho retrovisor, o League of Legends profissional entrará em seu período anual entre temporadas. A temporada regular de 2022 está programada para começar nas ligas nacionais em todo o mundo em janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 06 de novembro.