Mundial 2021 do LoL teve mais de 1 bilhão de horas vistas, segundo a Riot

A Riot Games revelou que o Campeonato Mundial de League of Legends deste ano foi visto por mais de um bilhão de horas totais em 34 plataformas de streaming de todo o mundo. Esse número considerável encerrou um campeonato em que a Riot aumentou o nível em termos de audiência.

Em um vídeo publicado pela Riot nesta semana, a desenvolvedora do LoL divulgou estatísticas do Campeonato Mundial deste ano, como o fato de que a grande final deste ano, entre a DWG KIA (Coreia do Sul) e a EDward Gaming (China) foi vista por mais de 73 milhões de pessoas em seu pico de audiência.

A final do Mundial foi especialmente popular na China, e a maior parte da audiência total veio do país. Aproximadamente 69 milhões dos 73 milhões de espectadores totais da final do Mundial foram da China, de acordo com a Riot Games.

Esse bilhão de horas de jogos de LoL vistos no Mundial foi dividido em 121 partidas, o maior número já jogado em um único Campeonato Mundial. Além da grande final do evento, outras partidas com grande audiência foram a semifinal entre a T1 e a DWG KIA, além da quarta de final entre a DWG KIA e a MAD Lions, da LEC, segundo o site de estatísticas de esports Esports Charts.

O Mundial 2021 foi transferido para uma bolha de biossegurança algumas semanas antes de começar. Todo o evento foi realizado em Reykjavík, na Islândia, mas estava planejado para que acontecesse em várias cidades da China. O Campeonato Mundial de League of Legends do ano que vem será realizado na América do Norte, com a final na cidade de São Francisco.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 14 de dezembro.