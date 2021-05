MSI 2021: placar da fase eliminatória

Após três semanas de confrontos em Reykjavík, na Islândia, as 11 equipes de League of Legends foram reduzidas a apenas quatro para a fase eliminatória do Mid-Season Invitational 2021.

Representando a Coreia do Sul, a China, a Europa e o Sudeste Asiático, os times DWG KIA, Royal Never Give Up, MAD Lions e PSG Talon se enfrentam ao longo do final de semana por uma vaga na final do domingo, 23 de maio.

A RNG enfrenta a PSG Talon na sexta-feira, 21 de maio, e a vencedora da fase hexagonal, DWG KIA, enfrenta a MAD Lions no sábado, 22 de maio. Os vencedores da melhor-de-cinco se enfrentam na grande final, que acontece no domindo, 23 de maio.

Neste ano, a liga dos campeões do MSI receberá também uma vaga adicional no Mundial 2021, além de o time levar para casa a maior fatia da premiação total de US$250.000 (cerca de R$1,2 milhão). Ao fim do campeonato, os “pontos de poder” da temporada 2021 serão calculados para determinar a região que receberá uma vaga adicional.

Confira o placar e os resultados da fase eliminatória do MSI 2021.

Fase eliminatória

Semifinais

Sexta-feira, 21 de maio

RNG 3 1 PSG

Sábado, 22 de maio

DWG 0 0 MAD

Final

Domingo, 23 de maio

RNG 0 0 A definir

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 21 de maio.