Mineradores de dados do LoL encontram o possível modo de jogo Rei Destruído para a atualização 11.14 com o novo mapa de Summoner’s Rift com o tema da Ruína

Já faz um tempo desde que os fãs de League of Legends conheceram Viego, o Rei destruído, e sua trama trágica na história de Runeterra. A Riot Games alegou que essa narrativa seria uma grande aventura abrangendo vários jogos, incluindo LoL, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. E agora, parece que poderemos ver pela primeira vez um evento em Summoner’s Rift com tema da Ruína no próximo mês.

Os mineradores de dados do APT do LoL do Surrender at 20 encontraram arquivos que apontam para um novo modo de jogo Rei Destruído chegando aos servidores na atualização 11.14, completo com um mapa do Summoner’s Rift com o tema da Ruína e novas texturas e visuais para os dragões e o Barão.

Com base em capturas de tela postadas por Surrender at 20, o efeito da Ruína, que dá ao mapa e a vários aspectos aquele brilho verde-azulado sinistro, pode até mesmo dominar os lojistas de ambas as equipes, cujos olhos são vistos brilhando verdes. Os monstros Dragão e Barão também foram redesenhados nas imagens com o tema da Ruína. Ambos os objetivos parecem tão espectrais como sempre.

Os efeitos sonoros das ultimates de quase todos os campeões também poderiam ter um efeito de “Ruína”, bem como as narrações de Jarvan IV, Miss Fortune e Ashe, de acordo com Surrender at 20. Existem dois pequenos arquivos de música que foram encontrados entre os arquivos, ambos mencionando “Sentinelas”.

Os números “11_14” foram vistos entre os nomes dos arquivos, o que também levou mineradores de dados e fãs a acreditar que o novo modo será revelado ou lançado na atualização 11.14. Se o cronograma de atualizações do LoL estiver correto, isso significa que o novo modo de jogo Rei Destruído pode chegar ao jogo na quinta-feira, 8 de julho.

Nenhum dos arquivos sugeriu que tipo de modo de jogo o novo evento trará, mas seu nome de código nos arquivos é Ultbook. Como resultado, o novo modo de jogo pode ter algo a ver com as habilidades finais de cada campeão. Mas até a Riot divulgar oficialmente os detalhes, os fãs do LoL terão apenas que esperar por mais informações.

